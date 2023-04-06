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桑名３遺体火災で２人の身元判明

2023年4月6日 05時05分 (4月6日 05時05分更新)
　三重県桑名市長島町で二日未明に起きた住宅火災で、桑名署は五日、焼け跡から見つかった三人の遺体のうちの二人は、この家に住む黒宮一馬さん（８１）と、妻幸子さん（８０）と明らかにした。
　歯型など身体的な特徴から判断した。残る一人は連絡が取れていない息子（４９）とみて身元の確認を進めている。

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