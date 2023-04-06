三重県桑名市長島町で二日未明に起きた住宅火災で、桑名署は五日、焼け跡から見つかった三人の遺体のうちの二人は、この家に住む黒宮一馬さん（８１）と、妻幸子さん（８０）と明らかにした。

歯型など身体的な特徴から判断した。残る一人は連絡が取れていない息子（４９）とみて身元の確認を進めている。

