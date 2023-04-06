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原子力規制委員会は五日、日本原子力発電敦賀原発２号機（福井県）の再稼働に向けた審査を再び中断する方針...
4月6日
東海地方最大のライブハウス ２５年３月にも名古屋・港区に誕生
イベント制作会社のサンデーフォークプロモーション（名古屋市）、在名の民放テレビ５局など９社が...
名古屋刑務所で受刑者死亡 遺族が国を提訴「適切な治療受けさせず」
名古屋刑務所（愛知県みよし市）で昨年三月、男性受刑者＝当時（７１）＝が死亡した問題で、死亡は適切な医...
女性に撮影機器差し向けた疑いで名古屋の警官逮捕 容疑を否認
愛知県警は５日、県迷惑行為防止条例違反（卑わいな行為）の疑いで、名古屋・港署地域課の巡査部長高木順容...
韓国駐日大使が本社社長と懇談 ジブリパークに期待
韓国の尹徳敏（ユンドクミン）駐日大使は五日、名古屋市中区の中日新聞社本社を訪れた。大島宇一郎社長と懇...
名鉄列車運転台侵入疑いの男性不起訴 名古屋区検
名鉄名古屋本線で走行中の列車の運転台に侵入したとして、鉄道営業法違反の疑いで書類送検された愛知県内の...