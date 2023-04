今週(2023. 3/24~3/30)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で6.5%減となった。TOP100の初登場作は17作(先週16作)となった。

今週、1位となったのは、HoneyWorksの「可愛くてごめん feat. ちゅーたん (CV:早見沙織)」(視聴回数412.8万回)。バージョン違いやカバーを含め、依然として高い人気となっている。

5位(先週13位)に上昇したのは、MAISONdes「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(同267.3万回)。“架空の六畳半アパート”をコンセプトとする音楽プロジェクト・MAISONdesが手掛けたTVアニメ『うる星やつら』第1クールのエンディングテーマで、フィーチャリングとして、バーチャルシンガーとして国内外から注目される花譜と、NOMELON NOLEMONでも活躍するツミキが参加している。昨年11月前半にTOP100入りして以降、チャートを上昇し、長らくTOP10前後を行き来してきたが、今週、自身最高位を記録した。3月15日には同曲など、『うる星やつら』主題歌4曲&新曲収めたCD『ノイジールーム』が発売されている。

7位に初登場したのは6人組ガールズグループ・IVEの新作「kitsch」(同238.3万回)。4月10日にリリースされる初のフルアルバム『I've IVE』からの先行曲だ。デビュー曲「ELEVEN」より「LOVE DIVE」、「After LIKE」と立て続けにヒットを記録。エレガントな雰囲気を醸して高い人気を誇ってきたが、今作ではヒップでダークな雰囲気の楽曲に挑戦して、新たな魅力を発揮している。また、5月31日には日本1st EP「WAVE」をリリース。同作には表題曲「WAVE」と「Classic」の日本オリジナル2曲に、シングル曲「After LIKE」「LOVE DIVE」「Take It」の日本語バージョンを収録。本作のリリースを記念して6月10日に関東、11日に関西にて購入者限定イベントが開催されることも決定している。

24位に初登場したのは、King & Prince「King & Prince, Queen & Princess (YouTube Edit)」(同165.2万回)。4月19日にリリースされる自身初のベスト・アルバム『Mr.5』(読み:ミスターファイブ)から、発売に先駆けて「King & Prince, Queen & Princess」のミュージック・ビデオが公開された。楽曲投票企画で1位に輝いた、ファンにとって思い出深い楽曲で、King & Princeの約5年間の活動を振り返る映像となっており、懐かしい写真を眺めるメンバーの姿が、これまでのライブ映像やオフショット映像などとともに映し出されている。2月22日発売された12枚目のシングル『Life goes on / We are young』は、自己最高となる初週売上103.2万枚を記録し、オリコン週間シングルランキングで自身初の初週ミリオン突破を記録しており、アルバムの動向にも期待がかかる。

