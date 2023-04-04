速報
関連キーワード
小中学生「記者」が小倉氏に質問 こども家庭庁巡り会見
子ども向け新聞を発行する全国の新聞社の小中学生「こども記者」が、こども家庭庁の取り組みなどを、小倉将...
4月4日
将棋の名人戦、５日に開幕 渡辺４連覇か、藤井七冠か
将棋の渡辺明名人（３８）に藤井聡太六冠（２０）＝竜王・王位・叡王・棋王・王将・棋聖＝が挑む第８１期名...
ジブリ社長に鈴木敏夫氏が復帰 星野康二氏は退任
スタジオジブリの社長に、同社代表取締役プロデューサーだった鈴木敏夫氏（７４）が、１日付で復帰したこと...
原子炉の土台内側、全周が損傷か 福島第１原発１号機を調査
東京電力は４日、福島第１原発１号機の原子炉格納容器内部調査の結果、原子炉圧力容器を支える円筒状の土台...
水深８３３６ｍの深海で魚撮影 ギネス記録に、東京海洋大
東京海洋大や西オーストラリア大などの国際チームは４日、太平洋にある伊豆・小笠原海溝の水深８３３６メー...
羽生九段が将棋連盟次期会長へ ６月の棋士総会を経て就任
日本将棋連盟の佐藤康光会長（５３）は４日、会長職を今期限りで退任する意向を表明した。史上初の全七冠制...