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国内９６９９人感染　２４人死亡、新型コロナ

2023年4月4日 19時14分 (4月4日 19時20分更新)
　国内で４日、新たに９６９９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から１３００人余り増えた。都道府県別では東京１３５７人、北海道６６３人、神奈川６３７人など。死者は神奈川、大阪、兵庫で各４人など計２４人。
　厚生労働省によると、全国の重症者数は前日から４人増えて５４人だった。

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