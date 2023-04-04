国内で４日、新たに９６９９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から１３００人余り増えた。都道府県別では東京１３５７人、北海道６６３人、神奈川６３７人など。死者は神奈川、大阪、兵庫で各４人など計２４人。

厚生労働省によると、全国の重症者数は前日から４人増えて５４人だった。

