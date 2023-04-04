坂本龍一さん作品、「デイリーデジタルシングル」TOP30に4作ランクイン【オリコンランキング】
2023年4月4日 16時50分 (4月4日 18時06分更新)
先月28日に71歳で亡くなった坂本龍一さんの「Merry Christmas Mr. Lawrence」（ワーナーミュージック・ジャパン／2011年6月20日配信開始）が、0.1万DL（1,053DL）を記録し、本日確定の2023/4/3付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で5位にランクイン。前々日4/1付での圏外、前日4/2付での35位から上昇した。
本作を含め、坂本龍一さん名義の計4作品が「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」TOP30入りとなった【※】。
【※】ランクインした4作品／5位（4/2付35位）：「Merry Christmas Mr. Lawrence」（ワーナーミュージック・ジャパン／2011年6月20日配信開始）、14位（4/2付圏外）：「Merry Christmas Mr. Lawrence」（ソニー・ミュージックエンタテインメント／2009年3月18日配信開始）、18位（4/2付圏外）：「Energy Flow」（ワーナーミュージック・ジャパン／2005年9月28日配信開始）、21位（4/2付圏外）：「energy flow」（ワーナーミュージック・ジャパン／2017年4月28日配信開始）
＜クレジット：オリコン調べ（2023/4/3付）＞
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