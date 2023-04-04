4年ぶり開催『ニッポン放送ラジオパーク』タイムテーブル公開【一覧あり】
2023年4月4日 12時00分 (4月4日 13時05分更新)
ニッポン放送は、22日と23日の2日間にわたって日比谷公園でリスナー感謝イベント『Smile Greenやっと会えたね ニッポン放送ラジオパークin日比谷2023』を開催する。4年ぶりの開催となる今回、タイムテーブルが4日に公開された。
当日は、メインステージでの公開生放送や公開収録、各企業の協賛プースや番組ブース、飲食エリアなど、ニッポン放送リスナーはもちろん、それ以外の人も一日中楽しめる企画が日比谷公園に集結する。
■4月22日スケジュール
8:30～公開生放送『八木亜希子 LOVE&MELODY』朝の顔大集合！
出演：八木亜希子
ゲスト：徳光和夫、石川みゆき、垣花正、森水卓郎、飯田浩司、新行市佳
8:30～公開生放送『八木亜希子 LOVE&MELODY』朝の顔大集合！
出演：八木亜希子
ゲスト：徳光和夫、石川みゆき、垣花正、森水卓郎、飯田浩司、新行市佳
11:00～公開収録『鶴光の噂のゴールデンリクエスト』
出演：笑福亭鶴光、田中美和子
出演：笑福亭鶴光、田中美和子
12:00～公開収録『古家正亨KTRACK』
出演；古家正亨、ひろたみゆ紀
ゲスト：斎藤司（トレンディエンジェル）
出演；古家正亨、ひろたみゆ紀
ゲスト：斎藤司（トレンディエンジェル）
13:00～公開収録
Coming Soon
Coming Soon
14:00～公開生放送『サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー』
出演：サンドウィッチマン、東島衣里
ゲスト：Coming Soon
出演：サンドウィッチマン、東島衣里
ゲスト：Coming Soon
15:00～トークショー高田文夫＆サンドウィッチマン＆ナイツ
出演：高田文夫、サンドウィッチマン、ナイツ
出演：高田文夫、サンドウィッチマン、ナイツ
16:00～トークショー上柳昌彦＆春風亭一之輔
出演：上柳昌彦＆春風亭一之輔
出演：上柳昌彦＆春風亭一之輔
■4月23日スケジュール
9:00～公開生放送『三宅裕司サンデーヒットパラダイス』
出演：三宅裕司、江ロともみ
9:00～公開生放送『三宅裕司サンデーヒットパラダイス』
出演：三宅裕司、江ロともみ
10:00～公開収録『山崎育三郎のI AM 1936』
出演：山崎育三郎
出演：山崎育三郎
11:00～公開収録『坂本梨紗のヘルシー・メルシー！』
出演：坂本梨紗
ゲスト：我那覇美奈、花＊花
出演：坂本梨紗
ゲスト：我那覇美奈、花＊花
12:00～公開生放送『土田晃之日曜のへそ』
出演：土田晃之、新内眞衣
ゲスト：中川家
出演：土田晃之、新内眞衣
ゲスト：中川家
14:00～公開収録『ラブライブ!シリーズのオールナイトニッポンGOLD』
出演：Coming Soon
出演：Coming Soon
15:00～『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』スペシャルトークショー
出演：佐久間宣行ほか
出演：佐久間宣行ほか
16:00～トークショーニッポン放送アナウンサー
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