『Smile Greenやっと会えたね ニッポン放送ラジオパークin日比谷2023』タイムテーブル公開

ニッポン放送は、22日と23日の2日間にわたって日比谷公園でリスナー感謝イベント『Smile Greenやっと会えたね ニッポン放送ラジオパークin日比谷2023』を開催する。4年ぶりの開催となる今回、タイムテーブルが4日に公開された。

当日は、メインステージでの公開生放送や公開収録、各企業の協賛プースや番組ブース、飲食エリアなど、ニッポン放送リスナーはもちろん、それ以外の人も一日中楽しめる企画が日比谷公園に集結する。

■4月22日スケジュール

8:30～公開生放送『八木亜希子 LOVE&MELODY』朝の顔大集合！

出演：八木亜希子

ゲスト：徳光和夫、石川みゆき、垣花正、森水卓郎、飯田浩司、新行市佳

11:00～公開収録『鶴光の噂のゴールデンリクエスト』

出演：笑福亭鶴光、田中美和子

12:00～公開収録『古家正亨KTRACK』

出演；古家正亨、ひろたみゆ紀

ゲスト：斎藤司（トレンディエンジェル）

13:00～公開収録

Coming Soon

14:00～公開生放送『サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー』

出演：サンドウィッチマン、東島衣里

ゲスト：Coming Soon

15:00～トークショー高田文夫＆サンドウィッチマン＆ナイツ

出演：高田文夫、サンドウィッチマン、ナイツ

16:00～トークショー上柳昌彦＆春風亭一之輔

出演：上柳昌彦＆春風亭一之輔

■4月23日スケジュール

9:00～公開生放送『三宅裕司サンデーヒットパラダイス』

出演：三宅裕司、江ロともみ

10:00～公開収録『山崎育三郎のI AM 1936』

出演：山崎育三郎

11:00～公開収録『坂本梨紗のヘルシー・メルシー！』

出演：坂本梨紗

ゲスト：我那覇美奈、花＊花

12:00～公開生放送『土田晃之日曜のへそ』

出演：土田晃之、新内眞衣

ゲスト：中川家

14:00～公開収録『ラブライブ!シリーズのオールナイトニッポンGOLD』

出演：Coming Soon

15:00～『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』スペシャルトークショー

出演：佐久間宣行ほか

16:00～トークショーニッポン放送アナウンサー

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