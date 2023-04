矢野顕子

音楽家の坂本龍一さんの訃報を受け、元妻でシンガー・ソングライターの矢野顕子が4日、自身のツイッターを更新。英文で「Dearest Ryuichi, Would you like to play piano four hands together again? I miss you very much.」とつづった。「もっとも親愛なる龍一。もう一度、一緒にピアノの連弾をしようよ。私はあなたがいなくなってとてもさみしい」という、ラブレターを思わせる内容だった。

この短い文がフォロワーの心を揺さぶったようで日本語と英文で、「天国へのラブレターみたいです」「80年代、沖縄ジャンジャンでのライブで何度もおふたりの連弾を観ましたよ。宝物のような時間でした」「連弾を4本の手という表現に泣ける」など多数の声が寄せられた。

坂本さんは3月28日に71歳で亡くなり、2日に公表された。