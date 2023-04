矢野顕子 (C)ORICON NewS inc.

シンガーソングライターの矢野顕子(68)が4日、自身のツイッターを更新。先月28日に71歳で亡くなった、元夫で世界的音楽家の坂本龍一さんを追悼した。

矢野は「Dearest Ryuichi,Would you like to play piano four hands together again?I miss you very much.」(親愛なる龍一さん。もう一度ピアノを連弾してくれませんか?あなたがいなくなって、とてもさみしいです)とつづった。

坂本さんは、1952年1月17日生まれ、東京都出身。東京芸術大学を卒業。テクノグループ「YMO」(イエロー・マジック・オーケストラ)を細野、高橋さんと結成し、アメリカをはじめ世界的に成功した。

“世界のサカモト”と称され、『ラストエンペラー』の音楽で日本人初のアカデミー賞作曲賞を受賞。ほかに『戦場のメリークリスマス』など多数の劇伴を手がけ、多彩なジャンルの音楽を手がけた。“教授”の愛称でも親しまれた。

関連キーワード エンタメ総合