舞台『ワールドトリガー』新キャスト発表でビジュアル公開 三上歌歩役を石川凜果、綾辻遥役を齋藤明里、武富桜子役を伊波杏樹
2023年4月4日 10時00分 (4月4日 11時06分更新)
8月に東京・大阪にて上演が決定している『ワーステ』第3弾公演『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦開始編のキャスト情報第2弾が公開された。
宇佐美栞役：茜屋日海夏、木崎レイジ役：田鶴翔吾、出水公平役：飯山裕太の続投が決定。新キャストとして三上歌歩役を石川凜果、綾辻遥役を齋藤明里、武富桜子役を伊波杏樹が務める
◆東京公演◆
2023年8月5日～8月6 日 シアター1010
◆大阪公演◆
2023年8月10日～8月13日 サンケイホールブリーゼ
◆東京凱旋公演◆
2023年8月18日～8月27日 天王洲 銀河劇場
2023年8月5日～8月6 日 シアター1010
◆大阪公演◆
2023年8月10日～8月13日 サンケイホールブリーゼ
◆東京凱旋公演◆
2023年8月18日～8月27日 天王洲 銀河劇場
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