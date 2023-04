TBS系で1993年4月8日に放送開始となった音楽番組『COUNT DOWN TV』の30周年を記念した特番『CDTV30周年 歌うぞ!1位の曲だけフェス』(後6:30~10:57)が3日、4時間半にわたって放送された。

番組には30年間の『CDTV』オリジナルランキングで週間/年間1位を獲得したアーティストが出演。男性最多1位獲得アーティスト・KinKi Kids(56回)をはじめとするジャニーズ勢13組、女性最多1位獲得アーティストの浜崎あゆみ(49回)や、48グループ4組、坂道グループ3組ら総勢29組が1位獲得曲だけを披露した。

このほか、『CDTV』30年間のオリジナル総合ランキングベスト100も発表。期間中に最もヒットした曲はSMAPの2003年のメガヒット曲「世界に一つだけの花」と発表され、5人で歌唱する映像が流れた。

ネットでは「世界に一つだけの花が1位なの納得」「やっぱりSMAPって凄いんだなぁ…」「やっぱりSMAPはオンリーワン」「SMAP5人の歌う映像なんか久しぶりに見たら泣ける…」といった声が広がっている。TOP20は以下のとおり。

■『CDTV』30年間の総合ランキングTOP20

1位「世界に一つだけの花」(2003年)/SMAP

2位「TSUNAMI」(2000年)/サザンオールスターズ

3位「Tomorrow never knows」(1994年)/Mr.Children

4位「Lemon」(2018年)/米津玄師

5位「LOVE LOVE LOVE」(1995年)/DREAMS COME TRUE

6位「夜に駆ける」(2019年)/YOASOBI

7位「Pretender」(2019年)/Official髭男dism

8位「桜坂」(2000年)/福山雅治

9位「DEPARTURES」(1996年)/globe

10位「CAN YOU CELEBRATE?」(1997年)/安室奈美恵

11位「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~」(1995年)/H Jungle with t

12位「名もなき詩」(1996年)/Mr.Children

13位「恋しさと せつなさと 心強さと」(1994年)/篠原涼子

14位「Automatic」(1998年)/宇多田ヒカル

15位「TRUE LOVE」(1993年)/藤井フミヤ

16位「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」(1993年)/B’z

17位「マリーゴールド」(2018年)/あいみょん

18位「ドライフラワー」(2020年)/優里

19位「さよならクロール」(2013年)/AKB48

20位「Dynamite」(2020年)/BTS

