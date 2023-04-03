『METROCK』タイムテーブル発表 オープニングDJは山田孝之＆内田朝陽／DJダイノジ
2023年4月3日 18時20分 (4月3日 19時06分更新)
5月に東京と大阪で開催される都市型野外フェス『METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023』（通称『METROCK』）のタイムテーブルが3日、公開された。あわせて、オープニングDJも発表となり、5月20・21日の東京・新木場 若洲公園会場は俳優・山田孝之＆内田朝陽の音楽ユニット「quu」、5月13・14日のMETROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）はDJダイノジが務める。
4日間の各ステージの出演順は以下のとおり。
■『METROCK』タイムテーブル
▼5月13日（土）／METROCK大阪特設会場
【BAY FIELD】
打首獄門同好会
SHISHAMO
キュウソネコカミ
マカロニえんぴつ
KEYTALK
THE ORAL CIGARETTES
Mrs. GREEN APPLE
打首獄門同好会
SHISHAMO
キュウソネコカミ
マカロニえんぴつ
KEYTALK
THE ORAL CIGARETTES
Mrs. GREEN APPLE
【GREEN HILL】
神はサイコロを振らない
WurtS
yama
JUN SKY WALKER（S）
indigo la End
Novelbright
神はサイコロを振らない
WurtS
yama
JUN SKY WALKER（S）
indigo la End
Novelbright
【NEW BEAT SQUARE】
オープニングDJ／DJダイノジ
マハラージャン
黒子首
Penthouse
wacci
TOMOO
Lucky Kilimanjaro
オープニングDJ／DJダイノジ
マハラージャン
黒子首
Penthouse
wacci
TOMOO
Lucky Kilimanjaro
【SUNSHINE ARCH】
レトロリロン
WENDY
クボタカイ
yutori
由薫
Billyrrom
レトロリロン
WENDY
クボタカイ
yutori
由薫
Billyrrom
▼5月14日（日）／METROCK大阪特設会場
【BAY FIELD】
ヤバイTシャツ屋さん
Creepy Nuts
GENERATIONS
04 Limited Sazabys
ORANGE RANGE
BiSH
10-FEET
ヤバイTシャツ屋さん
Creepy Nuts
GENERATIONS
04 Limited Sazabys
ORANGE RANGE
BiSH
10-FEET
【GREEN HILL】
ハンブレッダーズ
-真天地開闢集団-ジグザグ
Awich
Little Glee Monster
ジェニーハイ
フレデリック
ハンブレッダーズ
-真天地開闢集団-ジグザグ
Awich
Little Glee Monster
ジェニーハイ
フレデリック
【NEW BEAT SQUARE】
オープニングDJ／DJダイノジ
礼賛
Reol
Tani Yuuki
(sic)boy
キタニタツヤ
Chilli Beans.
オープニングDJ／DJダイノジ
礼賛
Reol
Tani Yuuki
(sic)boy
キタニタツヤ
Chilli Beans.
【SUNSHINE ARCH】
カネヨリマサル
moon drop
ザ・リーサルウェポンズ
鋭児
bokula.
ヤングスキニー
カネヨリマサル
moon drop
ザ・リーサルウェポンズ
鋭児
bokula.
ヤングスキニー
▼5月20日（土）／東京・新木場 若洲公園
【WINDMILL FIELD】
キュウソネコカミ
ヤバイTシャツ屋さん
GENERATIONS
優里
04 Limited Sazabys
THE ORAL CIGARETTES
Mrs. GREEN APPLE
キュウソネコカミ
ヤバイTシャツ屋さん
GENERATIONS
優里
04 Limited Sazabys
THE ORAL CIGARETTES
Mrs. GREEN APPLE
【SEASIDE PARK】
androp
-真天地開闢集団-ジグザグ
ハンブレッダーズ
JUN SKY WALKER(S)
Little Glee Monster
フレデリック
androp
-真天地開闢集団-ジグザグ
ハンブレッダーズ
JUN SKY WALKER(S)
Little Glee Monster
フレデリック
【NEW BEAT SQUARE】
Newspeak
マルシィ
にしな
リーガルリリー
w.o.d.
reGretGirl
Newspeak
マルシィ
にしな
リーガルリリー
w.o.d.
reGretGirl
▼5月21日（日）／東京・新木場 若洲公園
【WINDMILL FIELD】
Creepy Nuts
打首獄門同好会
SHISHAMO
サンボマスター
※Coming Soon（まもなく発表）
東京スカパラダイスオーケストラ
Vaundy
【WINDMILL FIELD】
Creepy Nuts
打首獄門同好会
SHISHAMO
サンボマスター
※Coming Soon（まもなく発表）
東京スカパラダイスオーケストラ
Vaundy
【SEASIDE PARK】
神はサイコロを振らない
水曜日のカンパネラ
WurtS
yama
indigo la End
Novelbright
神はサイコロを振らない
水曜日のカンパネラ
WurtS
yama
indigo la End
Novelbright
【NEW BEAT SQUARE】
オープニングDJ／quu
Klang Ruler
リュックと添い寝ごはん
ねぐせ。
This is LAST
NEE
BREIMEN
オープニングDJ／quu
Klang Ruler
リュックと添い寝ごはん
ねぐせ。
This is LAST
NEE
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