最新映像作品のリリースと10回目の自主企画ライブの開催を発表したBase Ball Bear

3人組ロックバンド・Base Ball Bearが3日、結成20周年イヤーを締めくくった日本武道館公演の映像作品『20th Anniversary「(This Is The)Base Ball Bear part.3」2022.11.10 NIPPON BUDOKAN』を7月5日に発売すると発表した。

昨年11月10日に開催された同公演は、2021年に行われた10周年記念ライブ『10th Anniversary tour (This Is The) Base Ball Bear part.2「Live新呼吸」』から約10年ぶり、3度目となった日本武道館公演。今回の映像作品では、MCやアンコールも含めた当日の模様が完全収録される。ライブ本編の副音声にはメンバーのオーディオコメンタリーが収録されており、舞台裏に密着した特典映像も同梱する。

商品形態は『通常盤』と『VICTOR ONLINE STORE限定盤』の2形態。『VICTOR ONLINE STORE限定盤』には、ライブ全編を音源化した2枚のCDに加え、ライブ当日の未公開写真と、バンドの20周年と本公演を紐解くメンバーインタビューを収録したフォトブックが付属する。

バンドは同作の発売決定とともに、10回目となる日比谷野外大音楽堂での自主企画イベント『日比谷ノンフィクションX』の開催も発表。オフィシャルモバイルサイト「べボ部」ではすでにチケットが先行受付中となっている。

■小出祐介(Vo&Gt)コメント

「日比谷野外大音楽堂100周年イヤーに「日比谷ノンフィクション」第10回目の開催が決定しました。初回の1曲目で選曲をミスった伝説の事件に始まり、回を重ねるごとに少しずつ野音と仲良くなってこれましたが、それでもまだまだマブダチという仲にはなってくれないから奥が深い。夏の日比谷の空気と存分に戯れたいと思っております。ぜひお越しください!」

■映像作品『20th Anniversary「(This Is The)Base Ball Bear part.3」2022.11.10 NIPPON BUDOKAN』収録内容

<ライブ本編収録楽曲>

01. 17才

02. DIARY KEY

03. LOVE MATHEMATICS

04. GIRL FRIEND

05. LOVE LETTER FROM HEART BEAT

06. short hair

07. 初恋

08. ポラリス

09. ホワイトワイライト

10. 海へ

11. changes

12. 海になりたい part.3

13. すべては君のせいで

14. 「それって、for 誰?」 part.1

15. 十字架 You and I

16. The Cut

17. Stairway Generation

18. ドラマチック

19. 風来

20. 夕方ジェネレーション

21. ドライブ

■ライブ情報

▼『Base Ball Bear「Guitar! Guitar! Drum! Drum! Bass! Bass!」TOUR』

4月9日(日) 長野・長野LIVE HOUSE J

4月15日(土) 香川・高松DIME

4月16日(日) 広島・広島CAVE-BE

4月23日(日) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月20日(土) 北海道・札幌cube garden

5月23日(火) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

5月28日(日) 宮城・仙台darwin

5月30日(火) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

5月31日(水) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

▼『祝・日比谷野音100周年 日比谷ノンフィクションX』

7月22日(土)東京・日比谷野外大音楽堂

■Base Ball Bearプロフィール

2001年結成の3人組ロックバンド。

メンバーは、小出祐介(Vo&Gt、関根史織(Ba&Cho)、堀之内大介(Dr&Cho)。

高校の同級生でバンドを結成したことをきっかけに、高校在学中から都内のライブハウスに出演。高い音楽性と演奏力が大きな話題を呼び、東芝EMI(現・UNIVERSAL MUSIC JAPAN)より、ミニアルバム『GIRL FRIEND』でメジャーデビュー。2018年11月に主宰レーベル「Drum Gorilla Park Records(DGP RECORDS)」を始動させ、2019年1月に同レーベル初のリリース作品となる1st EP『ポラリス』を発表した。2021年11月11日より、バンド結成20周年イヤーへ突入し、2022年10月12日に最新曲「海になりたい part.3」を配信リリース。11月10日には、自身3度目となる日本武道館公演を開催した。

