新生BABYMETAL(左から)MOMOMETAL、SU-METAL、MOAMETAL(4月2日・ぴあアリーナMM) Photo by Taku Fujii

メタルダンスユニット・BABYMETALが1・2日の両日、横浜・ぴあアリーナMMで『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』を開催した。初日にMOMOMETALの加入が発表され、SU-METAL、MOAMETALの3人体制による新生BABYMETALが誕生。「METALVERSE」という新世界(ニューワールド)へと舞台を移し、「全てが終わり、全てが始まる」節目となるライブで2日間計2万人を熱狂させた。

BABYMETALの復元計画「THE OTHER ONE」の物語が完結を迎えた。初日の「BLACK NIGHT」公演本編が終了すると、復元計画の謎が明らかになるストーリームービーが流れ、「これまで我々が見てきたBABYMETALに永遠の別れを告げ、もう戻ることはない」と告げられた。

“キツネ様”に召喚されたメンバーが巨大LEDスクリーンで一人ずつ紹介されると、色鮮やかに輝くバトルスーツに身を包んだ新生BABYMETALの3人がオーディエンスのほうを向き、強烈な光と共に終演を迎えた。

翌2日の「CLEAR NIGHT」公演では、SU-METAL、MOAMETAが玉座につき、1月の幕張メッセ公演では空席となっていた玉座にはMOMOMETALが鎮座。新生BABYMETALの公演が「METAL KINGDOM」で壮大に幕を開けた。公演タイトルどおり、復元計画の全てがCLEARになる構成で、新生BABYMETALの新たな旅立ちに期待を抱かせる夜となった。

BABYMETALは「新生BABYMETALがスタートしました。またここから、自分達が面白いと思った音楽を言語やジャンルを超えて表現していくので、楽しみにしていてください。私達の魅力であるライブパフォーマンスをより強化させるため、ヨーロッパツアーから世界で修行してきます。日本での公演まで首を長くして待っていてください」とのコメントを寄せた。

今月からスウェーデン出身のメタルバンドSabaton(サバトン)のUK & EUツアーにスペシャルゲストとして参加。5月からは『BABYMETAL WORLD TOUR 2023』でアジア&オーストラリアでのワンマンツアーを開催する。

■『BABYMETAL BEGINS -THE OTHER ONE-』セットリスト

▼4月1日「BLACK NIGHT」

01. THE LEGEND

02. メギツネ

03. ギミチョコ!!

04. MAYA

05. Mirror Mirror

06. Time Wave

07. KARATE

08. Believing

09. METALIZM

10. Distortion(feat. Alissa White-Gluz)

11. PA PA YA!!(feat. F.HERO)

12. Road of Resistance

13. BABYMETAL DEATH - Shin ver. -

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

▼4月2日「CLEAR NIGHT」

01. METAL KINGDOM

02. Road of Resistance

03. いいね!

04. PA PA YA!!(feat. F.HERO)

05. Mirror Mirror

06. Light and Darkness

07. KARATE

08. Monochrome

09. METALIZM

10. Distortion(feat. Alissa White-Gluz)

11. Divine Attack -神撃-

12. THE ONE

13. BABYMETAL DEATH

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

