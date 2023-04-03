鈴木敏夫 （C）ORICON NewS inc.

スタジオジブリのアニメーション映画『となりのトトロ』（1988年）を舞台化した『My Neighbour Totoro』が、英国演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリヴィエ賞」で、最優秀作品賞、演出賞、衣装デザイン賞など最多の6部門を受賞。現地時間2日に授賞式がロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われた。受賞を受け、スタジオジブリのプロデューサー・鈴木敏夫氏が日本時間3日、喜びのコメントを寄せた。

同映画で音楽を手がけた作曲家の久石譲が舞台化を提案し、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）がこれを快諾したことで始まったプロジェクト。久石がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、イギリスの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー（RSC）と日本テレビが共同製作し、昨年10月8日～今年1月21日まで英ロンドンのバービカン劇場で上演された。

鈴木氏は「ぼくらが信頼する久石譲さんがプロデューサーであること。これを条件に、宮崎とぼくは舞台化のOKを出しました」と経緯を明かし、「『トトロ』を深く理解し、新たな命を吹き込んでくれたRSC、そのキャスト、スタッフの皆さん一丸となっての受賞、本当にうれしいです」と声を弾ませた。

受賞したのはほかに、最優秀舞台美術賞、照明デザイン賞、音響デザイン賞の各部門。2月に発表された演劇賞「第23回WhatsOnStage Awards」でも最優秀演出賞など最多の5冠を獲得していた。

同舞台は、今年11月21日から来年3月23日まで、初演と同じロンドンのバービカン劇場で再演される。

■「ローレンス・オリヴィエ賞2023」受賞結果

★Best Entertainment or Comedy（最優秀作品賞エンタテインメント部門）

★Best Director（演出賞）- Phelim McDermott（フェリム・マクダーモット）

★Best Set Designr（舞台美術賞）- Tom Pye（トム・パイ）

★Best Costume Design（衣装賞）- Kimie Nakano（中野希美江）

★Best Lighting Design（照明賞）- Jessica Hung Han Yun（ジェシカ・ハン・ハンユン）

★Best Sound Design（音響デザイン賞）- Tony Gayle（トニー・ゲイル）

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