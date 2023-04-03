今夜放送『CDTV30周年』4時間半特番【タイムテーブル】発表 ジャニーズ勢13組ら総勢29組
2023年4月3日 12時09分 (4月3日 13時06分更新)
TBS系できょう3日に4時間半生放送される音楽特番『CDTV30周年 歌うぞ！１位の曲だけフェス』4時間半スペシャル（後6：30～10：57）のタイムテーブルが公開された。
出演者は、これまで30年間の『CDTV』オリジナルランキングで週間／年間1位を獲得したアーティストのみ。ジャニーズ勢13組、坂道グループ3組、48グループ4組ら総勢29組が集結し、誰もが口ずさめるヒット曲で熱いステージを繰り広げる。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサーが務める。
■タイムテーブル
▼午後6時30分～
A.B.C-Z「Moonlight walker」
ジャニーズWEST「証拠」
※50音順
A.B.C-Z「Moonlight walker」
ジャニーズWEST「証拠」
※50音順
▼午後7時台
Kis-My-Ft2「Everybody Go」
三代目 J SOUL BROTHERS「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」
Snow Man「オレンジkiss」
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce ～no no cry more～」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
日向坂46「君しか勝たん」
※50音順
Kis-My-Ft2「Everybody Go」
三代目 J SOUL BROTHERS「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」
Snow Man「オレンジkiss」
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce ～no no cry more～」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
日向坂46「君しか勝たん」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
森山直太朗「さくら」
森山直太朗「さくら」
▼午後8時台
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「You Go Your Way」
櫻坂46「BAN」
ポルノグラフィティ「サウダージ」
※50音順
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「You Go Your Way」
櫻坂46「BAN」
ポルノグラフィティ「サウダージ」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
HKT48「メロンジュース」
AKB48「RIVER」
AKB48×SKE48×NMB48×HKT48「ヘビーローテーション」
SKE48「パレオはエメラルド」
NMB48「僕らのユリイカ」
※50音順
HKT48「メロンジュース」
AKB48「RIVER」
AKB48×SKE48×NMB48×HKT48「ヘビーローテーション」
SKE48「パレオはエメラルド」
NMB48「僕らのユリイカ」
※50音順
▼午後9時台
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
King & Prince「シンデレラガール」
SixTONES「Imitation Rain」
Sexy Zone「RUN」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」
三浦大知「EXCITE」
優里「ドライフラワー」
ゆず「嗚呼、青春の日々」
※50音順
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
King & Prince「シンデレラガール」
SixTONES「Imitation Rain」
Sexy Zone「RUN」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」
三浦大知「EXCITE」
優里「ドライフラワー」
ゆず「嗚呼、青春の日々」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
乃木坂46「シンクロニシティ」
乃木坂46「シンクロニシティ」
▼午後10時台
KAT-TUN「Real Face#2」
KinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」
NEWS「weeeek」
浜崎あゆみ「Startin’」
※50音順
KAT-TUN「Real Face#2」
KinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」
NEWS「weeeek」
浜崎あゆみ「Startin’」
※50音順
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