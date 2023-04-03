ロッテは２日、首脳陣、選手、球団マスコットを対象としたコラボスタジアムグルメ「ＰＬＡＹＥＲＳ ＣＯＬＬＡＢ ＭＥＮＵ」の購入者へ限定リアルトレカをプレゼントすると発表した。数量限定で球団公式電子トレカコレクション「ＭＡＲＩＮＥＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」のリアルトレカを入手できる。

カード裏面のＱＲコードを読み込むと「ＭＡＲＩＮＥＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」のサービス内で電子トレカとして収集できる。数量限定のランダムで「ＰＬＡＹＥＲＳ ＣＯＬＬＡＢ ＭＥＮＵ」を１品購入につき、１枚が配布される。

リアルトレカの対象選手は小島和哉投手、美馬学投手、佐々木朗希投手、唐川侑己投手、沢村拓一投手、松川虎生捕手、安田尚憲内野手、中村奨吾内野手、岡大海外野手、高部瑛斗外野手、山口航輝外野手、和田康士朗外野手、吉井理人監督、福浦和也ヘッド兼打撃コーチ、黒木知宏投手コーチの計１５人。

公式電子トレカコレクション「ＭＡＲＩＮＥＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」はダウンロード不要で、スマートフォンからの無料登録でサービスへの参加が可能。