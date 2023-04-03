【オリコン】坂本龍一さんの主な記録 「energy flow」でミリオン超えも
2023年4月3日 11時18分 (4月3日 13時05分更新)
世界的音楽家の坂本龍一さんが3月28日、死去した。71歳だった。2021年1月に直腸がんを公表し、闘病しながら活動を続けていた。レコード会社やマネージメント担当会社などが2日、公表した。
坂本龍一さん最新作品記録は以下の通り。
オリコン調べ（2023/4/3付現在）
オリコン調べ（2023/4/3付現在）
■坂本龍一最新アルバム『12』（2023年1月17日発売）
最高3位、累積売上1.6万枚
2023/1/30付オリコン週間アルバムランキング 3位 初週売上1.2万枚
最高3位、累積売上1.6万枚
2023/1/30付オリコン週間アルバムランキング 3位 初週売上1.2万枚
■坂本龍一さんシングル作品累積売上TOP3
1位『energy flow（『ウラBTTB』）』（1999年5月26日発売）
最高1位、累積売上155.0万枚
最高1位、累積売上155.0万枚
2位『ウォー・ヘッド』（1980年7月21日発売）
最高46位、累積売上3.3万枚
最高46位、累積売上3.3万枚
3位『STEPPIN’ INTO ASIA』（1985年9月9日発売）
最高23位、累積売上2.1万枚
最高23位、累積売上2.1万枚
ミリオン達成作品数：1作
1位獲得シングル作品数：1作
1位獲得シングル作品数：1作
■坂本龍一さん関連シングル作品記録
忌野清志郎＋坂本龍一『い・け・な・いルージュマジック』（1982年2月14日発売）
週間シングルランキング最高1位、累積売上41.4万枚
週間シングルランキング最高1位、累積売上41.4万枚
坂本龍一 featuring Sister M『The Other Side of Love』（1997年1月29日発売）
週間シングルランキング最高6位、累積売上72.2万枚
週間シングルランキング最高6位、累積売上72.2万枚
■イエロー・マジック・オーケストラ シングル累積売上TOP3
1位 イエロー・マジック・オーケストラ『君に、胸キュン。』（1983年3月25日発売）
最高2位、累積売上34.7万枚
最高2位、累積売上34.7万枚
2位 イエロー・マジック・オーケストラ『テクノポリス』（1979年10月25日発売）
最高9位、累積売上29.3万枚
最高9位、累積売上29.3万枚
3位 イエロー・マジック・オーケストラ『ライディーン』（1980年6月21日発売）
最高15位、累積売上22.5万枚
最高15位、累積売上22.5万枚
【写真】2016年には…がん克服で10キロ減も笑顔を見せた坂本龍一さん
【画像】坂本龍一さん死去 無音で伝えたインスタやツイッター
高橋幸宏さん死去、71歳 死因は誤嚥性肺炎 後日「お別れの会」を実施へ
“世界のサカモト”坂本龍一さん死去 71歳 「最期まで音楽と共に」「芸術は長く、人生は短し」
坂本龍一さん死去 追悼続々 小室哲哉「ほんとうにお別れなんですね」
【画像】坂本龍一さん死去 無音で伝えたインスタやツイッター
高橋幸宏さん死去、71歳 死因は誤嚥性肺炎 後日「お別れの会」を実施へ
“世界のサカモト”坂本龍一さん死去 71歳 「最期まで音楽と共に」「芸術は長く、人生は短し」
坂本龍一さん死去 追悼続々 小室哲哉「ほんとうにお別れなんですね」
おすすめ情報