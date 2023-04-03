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【オリコン】坂本龍一さんの主な記録　「energy flow」でミリオン超えも

2023年4月3日 11時18分 (4月3日 13時05分更新)
坂本龍一さんが死去（C）ORICON NewS inc.

坂本龍一さんが死去（C）ORICON NewS inc.

　世界的音楽家の坂本龍一さんが3月28日、死去した。71歳だった。2021年1月に直腸がんを公表し、闘病しながら活動を続けていた。レコード会社やマネージメント担当会社などが2日、公表した。
【写真】坂本龍一さんの娘は…歌手の坂本美雨
坂本龍一さん最新作品記録は以下の通り。
オリコン調べ（2023/4/3付現在）
■坂本龍一最新アルバム『12』（2023年1月17日発売）
最高3位、累積売上1.6万枚
2023/1/30付オリコン週間アルバムランキング　3位　初週売上1.2万枚
■坂本龍一さんシングル作品累積売上TOP3
1位『energy flow（『ウラBTTB』）』（1999年5月26日発売）
最高1位、累積売上155.0万枚
2位『ウォー・ヘッド』（1980年7月21日発売）
最高46位、累積売上3.3万枚
3位『STEPPIN’ INTO ASIA』（1985年9月9日発売）
最高23位、累積売上2.1万枚
ミリオン達成作品数：1作
1位獲得シングル作品数：1作
■坂本龍一さん関連シングル作品記録
忌野清志郎＋坂本龍一『い・け・な・いルージュマジック』（1982年2月14日発売）
週間シングルランキング最高1位、累積売上41.4万枚
坂本龍一 featuring Sister M『The Other Side of Love』（1997年1月29日発売）
週間シングルランキング最高6位、累積売上72.2万枚
■イエロー・マジック・オーケストラ シングル累積売上TOP3
1位 イエロー・マジック・オーケストラ『君に、胸キュン。』（1983年3月25日発売）
最高2位、累積売上34.7万枚
2位 イエロー・マジック・オーケストラ『テクノポリス』（1979年10月25日発売）
最高9位、累積売上29.3万枚
3位 イエロー・マジック・オーケストラ『ライディーン』（1980年6月21日発売）
最高15位、累積売上22.5万枚
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