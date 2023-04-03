坂本龍一さんが死去（C）ORICON NewS inc.

世界的音楽家の坂本龍一さんが3月28日、死去した。71歳だった。2021年1月に直腸がんを公表し、闘病しながら活動を続けていた。レコード会社やマネージメント担当会社などが2日、公表した。

坂本龍一さん最新作品記録は以下の通り。

オリコン調べ（2023/4/3付現在）

■坂本龍一最新アルバム『12』（2023年1月17日発売）

最高3位、累積売上1.6万枚

2023/1/30付オリコン週間アルバムランキング 3位 初週売上1.2万枚

■坂本龍一さんシングル作品累積売上TOP3

1位『energy flow（『ウラBTTB』）』（1999年5月26日発売）

最高1位、累積売上155.0万枚

2位『ウォー・ヘッド』（1980年7月21日発売）

最高46位、累積売上3.3万枚

3位『STEPPIN’ INTO ASIA』（1985年9月9日発売）

最高23位、累積売上2.1万枚

ミリオン達成作品数：1作

1位獲得シングル作品数：1作

■坂本龍一さん関連シングル作品記録

忌野清志郎＋坂本龍一『い・け・な・いルージュマジック』（1982年2月14日発売）

週間シングルランキング最高1位、累積売上41.4万枚

坂本龍一 featuring Sister M『The Other Side of Love』（1997年1月29日発売）

週間シングルランキング最高6位、累積売上72.2万枚

■イエロー・マジック・オーケストラ シングル累積売上TOP3

1位 イエロー・マジック・オーケストラ『君に、胸キュン。』（1983年3月25日発売）

最高2位、累積売上34.7万枚

2位 イエロー・マジック・オーケストラ『テクノポリス』（1979年10月25日発売）

最高9位、累積売上29.3万枚

3位 イエロー・マジック・オーケストラ『ライディーン』（1980年6月21日発売）

最高15位、累積売上22.5万枚

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