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【岐阜】感染者、前週同曜日に比べ１４人減

2023年4月3日 05時05分 (4月3日 10時35分更新)
　県は二日、新型コロナウイルスの新規感染者九十七人を国の集計に基づいて発表した。前週の日曜日より、十四人減った。一日から確保病床数が八百七十三床から八百五十四床に減ったため、病床使用率は０・３％上昇し、４・３％となった。

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