速報
関連キーワード
大垣が総合３位 全日本空手道、形と組手中部５県から４００人出場
第４８回全日本空手道連盟和道会名空会空手道選手権大会（中日新聞社後援）が３月２６日、大垣市武道館で開...
4月3日
力強くスパイク決める 各務原で７府県バレー強豪交流試合
各務原市のプリニーの総合体育館で１日、１４歳以下の男子チームのバレーボール大会「第６回トータルアップ...
ホーム最終戦飾れず 男子バスケＢ３・スゥープス
男子バスケットボール・Ｂリーグ３部（Ｂ３）の岐阜スゥープスは第２５節第２日の２日、岐阜市のＯＫＢぎふ...
花見に食べ歩き「ぜひこれからも」 岐阜・板屋川で初の桜まつり盛況
岐阜市西郷地区を流れる板屋川を会場に今年初めて開かれた「桜まつり」が二日に閉幕した。地元の自治会連合...
桜の下、ピザを焼きゲーム楽しむ 多治見・三の倉で催し
桜の下で軽食などを楽しむイベント「フォーレさくら祭り」が二日、多治見市三の倉町の「三の倉市民の里地球...
淡いブルーが心を癒す 美濃・洲原ひまわりの里、ネモフィラ見頃
美濃市下河和の洲原（すはら）ひまわりの里で、鮮やかな青色のネモフィラが見頃を迎えた。現在は八分咲きで...