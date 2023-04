横浜スタジアムで行われた日向坂46『4回目のひな誕祭』で新曲「One choice」初披露 Photo by 上山陽介

アイドルグループ・日向坂46が2日、横浜スタジアムでデビュー4周年記念ライブ『4回目のひな誕祭』を開催した。日向坂46全体としては初めての「声出しOKライブ」とあり、前日とあわせて2日間で7万4000人が熱狂した。

開演時間の午後6時。日が沈みかけた横浜スタジアムに、メンバーを乗せた2台のスクールバスが登場し、そのままアリーナ外周を1周。「HINATA」と大きくプリントされた野球のユニフォームに空色のスカーフをしたメンバーたちがメインステージに降り立った。

キャプテン・佐々木久美の「4回目のひな誕祭、行くぞー!」という掛け声で“プレイボール”となり、「おひさま」と呼ばれる日向坂46のファンに向けた楽曲「HEY!OHISAMA!」を盛大なコールとともに歌った。

今回のライブは、屋外というシチュエーションを生かした「空の旅」がテーマ。ユニフォームを脱いで空色のCA風の衣装になったメンバーたちは、「ドレミソラシド」を歌唱。間奏ではメインステージいっぱいにメンバーが広がり、シンクロダンスを披露した。

メンバーの富田鈴花が「その声を待っていたんだよ」とラップでファンをあおると、「アザトカワイイ」「ソンナコトナイヨ」を立て続けに披露。この2曲はコロナ期間中にリリースされたもので、ファンは初めてメンバーに直接声援を届けた。佐々木キャプテンは「最初からすごい盛り上がりで。すごい! こうやって声出しのライブに来るの初めてっていう方もいらっしゃると思うんですけど、みなさんすごいですね。めちゃくちゃ声が出てます、おなかから」と感心しきりだった。

期別曲パートでは、最初に登場した4期生が、藤嶌果歩の「全力疾走でお届けします!」という宣言とともに「ブルーベリー&ラズベリー」をパフォーマンス。アリーナ中央のステージから放射状に伸びた花道を元気いっぱいに走った。間奏ではセンターの清水理央が音頭を取り、3万7000人のファンが巨大ウェーブを作った。

続いて3期生が「おひさまー、大好きー!」という掛け声とともに「ゴーフルと君」を歌唱。花道に設置された4台のクレーンにそれぞれ乗り込み、サイン入りのフリスビーをスタンド席に投げ入れた。

2期生はスタンド席から現れると、多くのファンに囲まれた状態で、2期生と3期生上村ひなのが「Dash&Rush」を披露。間近でメンバーが踊り、駆けていく姿にファンは大興奮した。

トリを務める1期生は、アリーナ中央のステージで「好きということは…」を歌唱。加藤史帆を筆頭に、「大好き」とプリントされたタオルを振り回して後輩たちに負けないテンションで盛り上がった。

ここで、ライブ直前にひざをけがして欠席することを発表していた山下葉留花が、杖をついて登場。「みなさんに会いたすぎてステージに上がってきちゃいました! 私、はるはるは元気モリモリなので(笑)、ご心配なくです」と笑顔で観客にあいさつ。「このリハーサルをお休みさせていただいたときに、同期のみんなとか先輩方とかスタッフのみなさんから温かいメッセージをたくさんいただいて。もう負けてられない!と思って。この悔しさをバネに今日は盛り上げて、笑顔全力で楽しんでいこうと思います」と話した。

ここからは懐かしい曲を披露。プロペラ機を模した大型フロートに乗り込んだメンバーたちは、けやき坂46(ひらがなけやき)時代の楽曲「ハッピーオーラ」を歌唱。アリーナの外周を移動しながら、サインボールを客席に打ち込んでいくと、続いてもけやき坂46時代の「ひらがなで恋したい」を披露。ファンが手にするペンライトは、当時のグループカラー・緑一色となった。

そして、ウグイス嬢を務める佐々木キャプテンの声が球場に響き渡ると、富田鈴花と松田好花による弾き語りユニット「花ちゃんず」が登場。松田が「いつも応援してくださるおひさまのみなさんも、4回目のお誕生日ということで、ささやかながらバースデーソングをお送りしたいと思います」と切り出すと、「♪ハッピーバースデー ディアおひさま」「♪ハッピーバースデー ディア日向坂」と歌いデビュー4周年を祝いあった。

続いて、「ただいまより始球式を行います!」というウグイス嬢の紹介で、少年少女野球経験者で、実際に横浜スタジアムで始球式を務めたことがある3期生の山口陽世が登場。キャッチャーは、横浜DeNAベイスターズの前監督、アレックス・ラミレスが務めることに。まさかのビッグゲストに、地鳴りのような「ラミちゃん」コールが上がった。山口は緊張からか、ワンバウンド投球となったが、自己最速94キロを誇る美しいピッチングフォームを披露した。



アンコール明けには、2期生の丹生明里が初センターを務める新曲「One choice」を初披露。耳の特性により昨年からライブを休んでいた影山優佳が、この楽曲のみパフォーマンスに参加した。

歌い終わった丹生は、目に涙を浮かべながらも「本当にこのようなすてきな景色を作ってくださってとてもうれしいですし、いっぱいメンバーと目が合って、すごいパフォーマンスをしてて楽しかったです」と大喜び。『ドラゴンボール』好きな丹生のリクエストで、ファンが“元気玉”を作ることになり、赤いペンライトのウェーブを丹生が大口を開けて受け取った。

「One choice」の活動をもって日向坂46を卒業する影山は「以前から発表させていただいたとおり、私はライブなどで耳の中と外の音がとてもとても大きく聞こえてしまうような感じなんですけれども、なんで私こんな耳なのかな?とか、今回ライブをお休みさせていただくことも、こうやってアンコールで登場させていただくことも、みなさんとかメンバーに心配だったり迷惑とかをかけてしまうんじゃないかなってずっと悩んでいたわけなんですけれども」と胸中を吐露。

「こうしてみなさんと4周年をお祝いできたこと、そして大好きな丹生ちゃんのセンター曲『One choice』をみんなと披露させていただけたことが本当に光栄です。みなさんこうやって赤色のペンライトで温かく迎えてくださって本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。

そして「NO WAR in the future 2020」を披露。会場にはバルーンが投げ込まれ、大小のフロートやクレーン、円形ステージをすべて使用してメンバーがそこかしこでパフォーマンス。ステージ上で先輩・後輩がハグする姿は多幸感が溢れていた。

ラストナンバーは「JOYFUL LOVE」。ファンがペンライトで“虹”を作り、日向坂46のライブを象徴する楽曲の曲中には、各期の代表があいさつした。

4期生・清水理央「私はこの日向坂46で、つらい気持ちに押しつぶされそうになってしまっている方の光となれるようなアイドルになりたいと思っています。日向坂46が私の光となってくれたように、今度は私が人一倍の笑顔をずっと大切にして、人としても、アイドルとしても心から応援したいと、見ていたいと思っていただけるようなアイドルなれるように精一杯頑張っていきます」

3期生・上村ひなの「4年前にこのグループに加入して、最初はたった1人だったんですけど、すごく不安でついついうつむいてしまいがちな日々で。でもそのときの自分に教えてあげたいです。今、私の目の前にはこんなにもすてきな虹が広がっているよって」「今までもたくさんの夢を叶えてきましたけど、これからももっともっと大きな夢をつかんでいきたいです。ずっとずっと一緒にいてください。よろしくお願いします」

2期生・丹生明里「1期生のみなさんが作りあげてくださったひらがなけやきに加入して、そして日向坂46としてデビューして4年が経ちました。新しい仲間がたくさん増え、その分もお別れもあり、日々変化を感じてます。それでも私は、私たちは絶対に初心を忘れずに、そして感謝の気持ちを忘れずに世界中のみなさんにハッピーオーラを届けたいです。日向坂に入って、思い悩むこともありましたが、その分おひさまのみなさんのおかげでたくさんの夢をかなえることができました。これからもおひさまのみなさんと一緒にこのすてきな景色を見続けていきたいです」

1期生・佐々木久美「本日も見守ってくださるおひさまのみなさまがいて、日向坂が4周年の誕生日を迎えることができました。1期生はアイドルになってから、7年の月日が経ったんですけど。でも、周りで笑って支えてくれるメンバーがいるから私は活動できているなと思うし、こうやって横浜スタジアムに来てくださるみなさん、そして配信を観てくださるみなさんがいて、私は日向坂のメンバーとして活動できています。

楽しいこともつらくて大変なこともあったんですけど、でもやっぱり人生はそういうつらいことがあるからこそ、楽しいときが輝くと思っています。みなさんも生きていてつらくて、立ち直れないって思ってしまうこともときにはあるかと思うんですよ。そのときに日向坂46がみなさんの心のよりどころになったら私はうれしいです。

コロナ禍で声も出せなくて大変な時期を一緒に乗り越えてくださったおひさまのみなさん、本当に大変なことを一緒に乗り越えたんだから、これから私たちはどんなことがあったって一緒に大きな、大きな夢をこれからも考えていけると私は信じています。日向坂46なら…日向坂46でならできると信じています。これからもすてきな景色を一緒におひさまのみなさんと見ていきたいです。32人の日向坂46、これからもよろしくお願いします」

ファンに熱いメッセージを送り、最後は夜空に打ち上げ花火とともに、『4回目のひな誕祭』を終えた。

■日向坂46『4回目のひな誕祭』セットリスト

01. HEY!OHISAMA!

02. ドレミソラシド

03. アザトカワイイ

04. ソンナコトナイヨ

05. ブルーベリー&ラズベリー

06. ゴーフルと君

07. どうする?どうする?どうする?

08. 好きということは・・・

09. ハッピーオーラ

10. ひらがなで恋したい

11. Footsteps

12. 線香花火が消えるまで

13. Cage

14. ハッピーバースデイ

15. 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない

16. こんなに好きになっちゃっていいの?

17. 半分の記憶

18. 月と星が踊るMidnight

19. 青春の馬

20. My fans

21. 誰よりも高く跳べ!2020

22. 知らないうちに愛されていた

【アンコール】

EN1. One choice

EN2. NO WAR in the future 2020

EN3. JOYFUL LOVE

関連キーワード 音楽