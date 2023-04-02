将棋界の早指し王を決定するオリジナル対局番組の新シリーズ『ABEMAトーナメント2023』のドラフト会議が4月1日に放送され、「チーム藤井」「チーム渡辺」「チーム羽生」らのメンバーが決まった。

『ABEMAトーナメント2023』は、昨年4月配信の『第5回ABEMAトーナメント』に続くABEMAオリジナル対局企画の第6弾。優勝賞金1000万をかけて、将棋界唯一のドラフト会議を経て決定したチームによる団体戦で争う。新たに5つの個人賞（最多勝、最高勝率賞、最多対局賞、予選最高成績賞、敢闘賞）も設けられ、総勢45人が約5ヶ月の対局を繰り広げる。

リーダーは、藤井聡太竜王、渡辺明名人、永瀬拓矢王座、羽生善治九段、佐藤康光九段、佐藤天彦九段、豊島将之九段、山崎隆之八段、広瀬章人八段、糸谷哲郎八段、稲葉陽八段、菅井竜也八段、斎藤慎太郎八段、さらに千田翔太七段が新たに参戦する。

また、特別番組『ABEMAトーナメント2023 個人賞大予想大会』も今月5日午後7時から放送。

■ドラフト指名結果（左から1巡目、2巡目）

チーム藤井：澤田真吾七段・齊藤裕也四段

チーム渡辺：佐々木勇気七段・岡部怜央四段

チーム永瀬：増田康宏六段・本田圭五段

チーム羽生：伊藤匠五段・梶浦宏孝七段

チーム康光：高見泰地七段・大橋貴洸六段

チーム天彦：三枚堂達也七段・戸辺誠七段

チーム豊島：木村一基九段・池永天志五段

チーム山崎：中村太地七段・佐々木大地七段

チーム広瀬：近藤誠也七段・石井健太郎六段

チーム糸谷：森内俊之九段・徳田拳士四段

チーム稲葉：服部慎一郎五段・出口若武六段

チーム菅井：船江恒平六段・西川和宏六段

チーム斎藤：黒田尭之五段・冨田誠也四段

チーム千田：西田拓也五段・藤本渚四段

※ここに大会出場権をかけたエントリートーナメントで勝ち抜いた上位3名が、15チーム目として特別に参戦し、3チームずつ5つのブロックに分かれ、予選を戦う。

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