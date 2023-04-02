【中日スタメン】ビシエドがベンチ外、前日と打順を大幅変更 開幕カード勝ち越しなるか
2023年4月2日 12時29分
◇２日 巨人―中日（東京ドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は前日と打順を大きく変更。ビシエドがベンチ外となり、２番カリステ、３番アルモンテ、４番アキーノの３人が名を連ねた。また、前日に移籍後初安打を放った細川が「６番・一塁」でスタメン出場する。先発は福谷。オープン戦で結果を残した右腕が開幕３戦目のマウンドに上がる。
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・カリステ
３番・左・アルモンテ
４番・右・アキーノ
５番・三・高橋周
６番・一・細川
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・福谷
１番・中・岡林
２番・遊・カリステ
３番・左・アルモンテ
４番・右・アキーノ
５番・三・高橋周
６番・一・細川
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・福谷
【巨人】
１番・左・梶谷
２番・二・吉川
３番・右・丸
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・遊・坂本
７番・捕・大城卓
８番・中・ブリンソン
９番・投・赤星
１番・左・梶谷
２番・二・吉川
３番・右・丸
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・遊・坂本
７番・捕・大城卓
８番・中・ブリンソン
９番・投・赤星
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