◇２日 巨人―中日（東京ドーム）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は前日と打順を大きく変更。ビシエドがベンチ外となり、２番カリステ、３番アルモンテ、４番アキーノの３人が名を連ねた。また、前日に移籍後初安打を放った細川が「６番・一塁」でスタメン出場する。先発は福谷。オープン戦で結果を残した右腕が開幕３戦目のマウンドに上がる。

【中日】

１番・中・岡林

２番・遊・カリステ

３番・左・アルモンテ

４番・右・アキーノ

５番・三・高橋周

６番・一・細川

７番・捕・木下

８番・二・福永

９番・投・福谷

【巨人】

１番・左・梶谷

２番・二・吉川

３番・右・丸

４番・三・岡本和

５番・一・中田翔

６番・遊・坂本

７番・捕・大城卓

８番・中・ブリンソン

９番・投・赤星