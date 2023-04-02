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【中日スタメン】ビシエドがベンチ外、前日と打順を大幅変更 開幕カード勝ち越しなるか

2023年4月2日 12時29分

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巨人戦に先発する中日・福谷

巨人戦に先発する中日・福谷

◇２日　巨人―中日（東京ドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は前日と打順を大きく変更。ビシエドがベンチ外となり、２番カリステ、３番アルモンテ、４番アキーノの３人が名を連ねた。また、前日に移籍後初安打を放った細川が「６番・一塁」でスタメン出場する。先発は福谷。オープン戦で結果を残した右腕が開幕３戦目のマウンドに上がる。
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・カリステ
３番・左・アルモンテ
４番・右・アキーノ
５番・三・高橋周
６番・一・細川
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・福谷
【巨人】
１番・左・梶谷
２番・二・吉川
３番・右・丸
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・遊・坂本
７番・捕・大城卓
８番・中・ブリンソン
９番・投・赤星
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