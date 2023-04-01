速報
第９５回選抜高校野球大会決勝で報徳学園を破って初優勝を果たし、喜ぶ山梨学院ナイン＝１日、甲子園球場
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4月1日
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２日の予告先発
◇セ・リーグ
巨人・赤星―中日・福谷（東京ドーム）
ヤクルト・吉村―広島・玉村（神宮）
阪神・才木―...
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