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山梨学院が初優勝、選抜高校野球　五回に７点を奪い逆転

2023年4月1日 14時53分 (4月1日 15時49分更新)
　第９５回選抜高校野球大会決勝で報徳学園を破って初優勝を果たし、喜ぶ山梨学院ナイン＝１日、甲子園球場

　第９５回選抜高校野球大会決勝で報徳学園を破って初優勝を果たし、喜ぶ山梨学院ナイン＝１日、甲子園球場

  • 　第９５回選抜高校野球大会決勝で報徳学園を破って初優勝を果たし、喜ぶ山梨学院ナイン＝１日、甲子園球場
  • 　報徳学園戦に先発した山梨学院・林＝甲子園
  • 　山梨学院―報徳学園　５回裏山梨学院１死二、三塁、伊藤が左前に同点の２点打を放つ＝甲子園
　第９５回選抜高校野球大会最終日は１日、甲子園球場で決勝が行われ、山梨学院が報徳学園（兵庫）を７―３で破って初優勝を果たした。山梨県勢として春夏通じて初の決勝進出で、頂点に立った。報徳学園は２００２年以来、３度目の優勝を逃した。
　山梨学院は０―２の五回に５連打と佐仲の２ランなどで７点を奪って逆転。１回戦から全６試合に先発したエースの林が完投した。

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