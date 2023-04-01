【中日】カリステが『6番・遊撃』で来日初スタメン 先発・涌井で巨人から開幕連勝狙う
2023年4月1日 13時17分
◇１日 巨人―中日（東京ドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新外国人のカリステが来日初スタメン。先発の涌井は楽天からトレード移籍後初登板。西武で８５勝、ロッテで４８勝、楽天で２１勝している右腕は、４球団目の白星獲得となるか。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・一・ビシエド
６番・遊・カリステ
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・涌井
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・一・ビシエド
６番・遊・カリステ
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・涌井
【巨人】
１番・左・梶谷
２番・二・吉川
３番・右・丸
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・遊・坂本
７番・捕・大城卓
８番・中・ブリンソン
９番・投・グリフィン
１番・左・梶谷
２番・二・吉川
３番・右・丸
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・遊・坂本
７番・捕・大城卓
８番・中・ブリンソン
９番・投・グリフィン
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