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【中日】カリステが『6番・遊撃』で来日初スタメン 先発・涌井で巨人から開幕連勝狙う

2023年4月1日 13時17分

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笑顔でランニングする涌井

笑顔でランニングする涌井

◇１日　巨人―中日（東京ドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新外国人のカリステが来日初スタメン。先発の涌井は楽天からトレード移籍後初登板。西武で８５勝、ロッテで４８勝、楽天で２１勝している右腕は、４球団目の白星獲得となるか。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・一・ビシエド
６番・遊・カリステ
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・涌井
【巨人】
１番・左・梶谷
２番・二・吉川
３番・右・丸
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・遊・坂本
７番・捕・大城卓
８番・中・ブリンソン
９番・投・グリフィン
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