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『KCON JAPAN』“ボイプラ”デビュー組の出演日変更「番組の都合により」

2023年4月1日 11時47分 (4月1日 14時05分更新)
オーディション番組『BOYS PLANET』デビュー組の『KCON 2023 JAPAN』出演日程が変更に

オーディション番組『BOYS PLANET』デビュー組の『KCON 2023 JAPAN』出演日程が変更に

　世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON』の日本公演『KCON 2023 JAPAN』（5月12～14日、千葉・幕張メッセ）に出演予定のMnetオーディション番組『BOYS PLANET』デビューメンバーの日程が番組の都合により変更になったことが、Mnetの公式SNSで発表された。
【写真】INI、ITZY、LE SSERAFIMら『KCON 2023 JAPAN』二次ラインナップ
　『BOYS PLANET』デビューメンバーは当初、『KCON 2023 JAPAN』初日の12日に出演が予定されていたが、最終日の14日に変更。また、「MEET＆GREET」も12日→13日に変更となった。既にチケット先行受付を済ませた人を対象に、申込内容の変更に関するメールがチケットぴあから順次送付される。
　Mnetは「出演日程が変更となりましたことを、ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にお詫び申し上げます」と伝えている。
■『KCON 2023 JAPAN』出演アーティスト
▼DAY1（5月12日）
INI
JUST B
NiziU
STAYC
THE BOYZ
YENA
8TURN
▼DAY2（5月13日）
AB6IX
ATBO
ATEEZ
DXTEEN
JO1
LE SSERAFIM
VIVIZ
XG
▼DAY3（5月14日）
BOYS PLANET（※）12日から変更
ENHYPEN
iKON
ITZY
Kep1er
TEMPEST
xikers
＆TEAM
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