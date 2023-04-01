オーディション番組『BOYS PLANET』デビュー組の『KCON 2023 JAPAN』出演日程が変更に

世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON』の日本公演『KCON 2023 JAPAN』（5月12～14日、千葉・幕張メッセ）に出演予定のMnetオーディション番組『BOYS PLANET』デビューメンバーの日程が番組の都合により変更になったことが、Mnetの公式SNSで発表された。

『BOYS PLANET』デビューメンバーは当初、『KCON 2023 JAPAN』初日の12日に出演が予定されていたが、最終日の14日に変更。また、「MEET＆GREET」も12日→13日に変更となった。既にチケット先行受付を済ませた人を対象に、申込内容の変更に関するメールがチケットぴあから順次送付される。

Mnetは「出演日程が変更となりましたことを、ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にお詫び申し上げます」と伝えている。

■『KCON 2023 JAPAN』出演アーティスト

▼DAY1（5月12日）

INI

JUST B

NiziU

STAYC

THE BOYZ

YENA

8TURN

▼DAY2（5月13日）

AB6IX

ATBO

ATEEZ

DXTEEN

JO1

LE SSERAFIM

VIVIZ

XG

▼DAY3（5月14日）

BOYS PLANET（※）12日から変更

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