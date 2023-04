LE SSERAFIMが所属するSOURCE MUSICが新ガールグループ結成に向けてオーディション始動

BTSらを擁する韓国の総合エンターテインメント企業HYBEの傘下レーベル「SOURCE MUSIC」が1日、LE SSERAFIMに続く新ガールズグループのメンバーを発掘するグローバルオーディション『2023 SOURCE MUSIC GLOBAL AUDITION』の開催を発表し、応募を開始した。

今回のオーディションは「You are the source of music. すべての音楽はあなたから」というスローガンのもと、「自分だけの色を持って表現したい」と考える個性豊かな志願者を求めている。

オーディションは、きょう1日から30日までの1ヶ月間、オンラインで行われる。応募資格は国籍や居住地に関係なく、2006年以降に生まれた女性であれば誰でも可能で、募集分野はボーカル、ラップ、ダンス、作曲、その他(楽器、演技など)。SOURCE MUSICオーディション公式サイトで韓国語、日本語、英語でエントリーできる。

最終合格者には、SOURCE MUSICの練習生契約の機会が与えられる。また、公式サイトでは、今回のオーディションに関心を持ったすべての人に「ダック」ステッカーが無料で配布される(誰でも無料でダウンロード可)。

