『RIZIN.41』について語った梅野源治 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)を翌日に控えた3月31日、大阪市内で行われた『Forジャパンpresents RIZIN.41前夜祭』に、昨年のRIZINで大ブレイクした梅野源治がゲストとして登場。RIZINファンとの交流を楽しんだ。

ORICON NEWSでは、前夜祭に参加する直前の梅野源治をキャッチし、『RIZIN.41』メインイベントの皇治VS芦澤竜誠戦の予想や、同大会で行われる梅野とファンの撮影会、先日に行われたRIZIN榊原信行CEOとの対談の感想、そして気になる自身の次戦について聞いてみた。

――『RIZIN.41』の注目カードは?

【梅野】やはりメインの皇治選手VS芦澤竜誠選手の試合です。勝敗予想は、結論から言うと皇治選手が押し切って、判定で勝つんじゃないかなと。皇治選手はパンチの攻撃力がないから、たぶんダウンは取れないだろうけど、3分3ラウンドを気持ちで押し切ってものにするんじゃないかな。でも、かなり盛り上がる試合にはなりそうですね。会見の時からバチバチにやりあってきて、お客さんがどんな試合になるの楽しみにしているはずなので、どっちが勝っても盛り上がる期待感のある試合になると思います。

――大会前には、グッズ売り場で梅野選手グッズを買ったファンと撮影会を行うんですよね?

【梅野】僕のYAVAY Tシャツは、RIZIN史上一番売れてるんですよ。(ニヤニヤしている記者に対して)なんで笑ってるんですか? バカにしてるんですか?

――失礼しました!笑っていません!

【梅野】オリコンには、まだ学ばせが足りないかな…。まぁ、でも本当に欲しいという声がめちゃくちゃあったので、大量生産しました。これでベビ梅の普及活動につながるんじゃないかな。楽しみに待っててくださいよ。大阪のベビ梅に会えるのを僕も楽しみにしてます。

――一緒に写真が撮れるのはうれしいですが、そろそろ試合をする梅の選手を見たいというファンの声もありますが……。

【梅野】(さえぎるように)焦るな、オリコン。そろそろRIZINから 発表があるんじゃないのかなと思ってるんですけど、RIZINは動きが遅いので、もっと学ばせないといけないな。早く決めて発表しろと言ってるんで、もうちょっとベビ梅たちには待っていただければ、もうすぐ梅野の肘をお見せできるので。

――RIZINへの学ばせというと、先日は榊原信行CEOとの対談が生配信されましたが、榊原さんにもバッチリ学ばせたのでしょうか?

【梅野】動画を見てもらえればわかると思うのですが、RIZINのキングの榊原さんはかなり学んでましたね。僕がどうやってベビ梅を増やしているのか、肘ありの梅野源治がどれだけ強いのか、僕にすごく興味を持っているようなので、ベビ梅と一緒に待っててくださいよ。

――最後に、『RIZIN.41』のPPV購入を迷っているファンに向けて、大会のアピールをお願いします!

【梅野】メインの試合だけじゃなく、明日の試合に向けて全選手が日々のキツい練習を乗り越えて、つらい減量をクリアして、明日のリングに立ちます。そんな頑張ってる男たちの試合は、MMAだろうとキックボクシンだろうと盛り上がるはずだし、生中継で見てるからこそより強く感じられるものが絶対にあると思うので、僕も楽しみにしている大会をぜひPPVで購入して、一緒に応援観戦しよう!

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

◆チケット発売中/<ABEMA PPVなどで全試合生中継>

