『CDTV30周年』4時間半特番【全歌唱曲】 30年間のオリジナルランキングベスト100発表へ
2023年3月31日 20時00分 (3月31日 21時06分更新)
TBS系で1993年4月8日に放送開始となった音楽番組『COUNT DOWN TV』が4月で30周年を迎えることを記念し、4月3日に放送される『CDTV30周年 歌うぞ！１位の曲だけフェス』4時間半スペシャル（後6：30～10：57）出演アーティスト29組の歌唱曲が3月31日、発表された。
この4時間特番に出演するのは、これまで30年間の『CDTV』オリジナルランキングで週間／年間1位を獲得したアーティストのみ。29組が集結し、誰もが口ずさめるヒット曲で熱いステージを繰り広げる。
番組では、『CDTV』30年間のオリジナル総合ランキングベスト100を発表。1位に輝くのはどの曲なのか注目される。出演アーティストの歌唱曲は以下のとおり。
■出演アーティスト
HKT48「メロンジュース」
AKB48「RIVER」
AKB48×SKE48×NMB48×HKT48「ヘビーローテーション」
A.B.C-Z「Moonlight walker」
SKE48「パレオはエメラルド」
NMB48「僕らのユリイカ」
KAT-TUN「Real Face#2」
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
Kis-My-Ft2「Everybody Go」
KinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」
King & Prince「シンデレラガール」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「You Go Your Way」
櫻坂46「BAN」
三代目 J SOUL BROTHERS「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」
ジャニーズWEST「証拠」
SixTONES「Imitation Rain」
Snow Man「オレンジkiss」
Sexy Zone「RUN」
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce ～no no cry more～」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
NEWS「weeeek」
乃木坂46「シンクロニシティ」
浜崎あゆみ「Startin’」
日向坂46「君しか勝たん」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」
ポルノグラフィティ「サウダージ」
三浦大知「EXCITE」
森山直太朗「さくら」
優里「ドライフラワー」
ゆず「嗚呼、青春の日々」
※50音順
HKT48「メロンジュース」
AKB48「RIVER」
AKB48×SKE48×NMB48×HKT48「ヘビーローテーション」
A.B.C-Z「Moonlight walker」
SKE48「パレオはエメラルド」
NMB48「僕らのユリイカ」
KAT-TUN「Real Face#2」
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
Kis-My-Ft2「Everybody Go」
KinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」
King & Prince「シンデレラガール」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「You Go Your Way」
櫻坂46「BAN」
三代目 J SOUL BROTHERS「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」
ジャニーズWEST「証拠」
SixTONES「Imitation Rain」
Snow Man「オレンジkiss」
Sexy Zone「RUN」
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce ～no no cry more～」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
NEWS「weeeek」
乃木坂46「シンクロニシティ」
浜崎あゆみ「Startin’」
日向坂46「君しか勝たん」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」
ポルノグラフィティ「サウダージ」
三浦大知「EXCITE」
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優里「ドライフラワー」
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