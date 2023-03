韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)が、5月20日に東京・Zepp DiverCityで日本デビューショーケース『Billlie Japan Debut Showcase "what is your B?"』を開催することが決定した。

2021年11月に韓国でデビューしたBilllieは、ハラム、はるな、ムンスア、ション、シユン、スヒョン、つきの7人組で、はるな、つきの2人は日本人メンバー。5月17日にシングル「GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. -」で日本デビューすることが決定しているが、同20日に初の来日ショーケースを行うことが決定した。

同公演では日本デビューシングル「GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. -」収録曲をはじめ、これまで韓国でリリースしてきた楽曲のパフォーマンスやトークショーも予定されている。

Billlieは、独特かつミステリアスな世界観を通じて内面に潜んでいるエゴとその裏(B-Side)を表現。デビューからすべてのアルバム全体を貫くストーリーを基に、映画のようなコンセプトフィルム、多様なアートワークコラボなどで魅惑的なストーリーテリングを展開し、世界中の同年代とK-POPファンをとりこにしている。

