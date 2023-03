映画『Coldplay Music Of The Spheres: Live at River Plate』4月19日公開 (C)2022 Parlophone Records Limited

2022年10月にアルゼンチンから全世界にライブビューイングされた、イギリス出身のロックバンド・Coldplay(コールドプレイ)のワールドツアー「Music Of The Spheres Live Broadcast」。その模様を記録したコンサートフィルムのディレクターズカット版が映画『Coldplay Music Of The Spheres: Live at River Plate』として、ScreenX、4DX、4DXScreenで4月19日より全国公開されることが決定した。

イギリスのタイムズ紙が「史上最高のライブ・ミュージックショー」と絶賛したブエノスアイレス公演を撮影したコンサートフィルムは、グラミー賞ノミネート監督ポール・ダグデールによりリミックス/リマスターされ、Coldplayの数々の名曲に加え、BTSのJINによる記録的なシングル「The Astronaut」のライブ初披露、未公開映像も多数収録。映画だけの特別なバックステージドキュメンタリー(バンドの未公開インタビューを収録)も見逃せない。

ScreenX、4DX、4DXScreenは、いずれもコンサート会場にいるような臨場感が味わる上映システム。ムビチケオンライン券(税込1700円、当日2000円均一、発売中)のほか、4DX、ScreenX、4DXScreenの追加料金がかかる。109シネマズプレミアム新宿での鑑賞にも追加料金あり。2D字幕版上映は109シネマズ名古屋のみ。

