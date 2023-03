Jimin(ジミン)『'FACE'』(BIGHIT MUSIC/2023年3月25日発売) (P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTSジミンの初のソロアルバム『'FACE'』が、初週22.5万枚を売り上げ、3月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: ’FACE’ / Jimin

2位: B9 / 超特急

3位: THE OTHER ONE / BABYMETAL

4位: BIG LOVE / アンジュルム

5位: Ready To Be:12th Mini Album / TWICE

6位: Fanfare / Little Glee Monster

7位: On The Street Again -Tribute & Origin- / The Street Sliders & Various

8位: NMB13 / NMB48

9位: Paint Like a Child / 秦 基博

10位: 大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK/NIAGARA ONDO BOOK / 大滝詠一

