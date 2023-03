松本梨香『THE FIRST TAKE』が1000万再生を突破

3月17日より、アーティスト一発撮りYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて公開された「サトシ(CV:松本梨香)- めざせポケモンマスター -with my friends- 」(めざポケ)が、13日間で1000万再生を突破した。2023年に公開された「THE FIRST TAKE」動画の中で最速の1000万再生達成となった。

本日3月31日18時55分からは、テレビ東京にて、「アニメポケットモンスター音楽祭」が放送。

「アニメポケットモンスター音楽祭」は、アニメ「ポケットモンスター」の26年間の放送で歌われた楽曲が集ったミュージックフェスティバルで、スタジオには松本梨香らこれまでのテーマソングを歌うアーティストたちが出演する。

関連キーワード アニメ