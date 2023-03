(左から)皇治、芦澤竜誠 (C)ORICON NewS inc.

あす4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)の公開計量が31日、大阪市内のホテルで行われ、メインイベント(キックボクシングルール)で対戦する皇治と芦澤竜誠をはじめ、全12試合に出場する24選手全員が計量をパスした。

この試合に向けて、カード発表会見だけではなく2人きりでの道頓堀での船上会見、さらに異例の同時公開練習など、対戦前に何度も顔を合わせてきた皇治と芦澤。試合前の最後の対面となるこの計量について、芦澤は前日の会見で「もう乱闘はしない。次の日にリングで思い切り戦えるんだから」と語っていた。

その宣言通り、この日は乱闘やトラッシュトークは一切なし。翌日のリングに向けてお互いに静かに火花をぶつけ合った。マイクを握った芦澤は「みんなのおかげで過去最高の仕上がりができた。乱闘もいろいろしたので、明日はリングの上できっちり終わらせます。全部奪うんで」と上から目線で完勝を誓った。

一方の皇治も「俺もまだまだ悔しいことばかりです。このRIZINはそんなに甘くないということをこのヘナチョコに見せるの。明日は大阪が最高、キックボクシングが最高、RIZINが最高だということを俺が証明するので、応援お願いします!」と集まったファンに呼びかけた。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

◆チケット発売中/<ABEMA PPVなどで全試合生中継>

関連キーワード その他