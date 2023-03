動画配信サービス「Netflix」は、エドガー・ライト監督のコメディ映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』(2010年)をもとにした新作アニメシリーズ『SCOTT PILGRIM(仮題)』を制作すると発表した。オリジナル映画版の監督で、『ベイビー・ドライバー』、『ラストナイト・イン・ソーホー』で知られるエドガー・ライトが製作総指揮、アニメスタジオは、『DEVILMAN crybaby』やアニー賞にノミネートされた『犬王』を手がけた日本のサイエンスSARUが務める。

マイケル・セラ、メアリー・エリザベス・ウィンステッド、サティヤ・バーバー、キーラン・カルキン、クリス・エヴァンス、アナ・ケンドリック、ブリー・ラーソンら、映画キャストがそれぞれ演じたキャラクターを声優として再び務めることも決定し、彼らの再集結を告げる特別映像が解禁された。

オリジナル版の映画は、22歳のアマチュアバンドマンのスコット・ピルグリムが、夢で見た女性ラモーナに一目惚れしてしまい、彼女のハートを射止めるため、恋の邪魔をする元カレ7人との戦いに挑む物語。日本のテレビゲームのような効果音やグラフィックに、アメコミ風の吹き出しを組み合わせるなど、監督の遊び心が存分に散りばめられた同映画は、ファンの間で今もカルト的な人気を誇っており、エドガー・ライト監督の代表作の一つになっている。

そんな監督が自ら製作総指揮を務める本作に、キャラクターの声優として、演じていた映画キャストたちが再集結。解禁された映像では、映画のオープニングにオマージュを捧げた形でキャストたちの再集結が告げられ、ファンにはたまらない映像となっている。

エドガーは「私が自分のキャリアで成し遂げた最も誇らしく楽しかったことの1 つは、『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』で最高のキャストを集め、彼らとともに制作に挑んだことです。2010年の映画公開以来、何度か顔をあわせる機会はありましたが、今まで全員が再集結する機会がありませんでした。原作ブライアン・リー・オマリーと脚本のベンデヴィッド・グラヴィンスキーが、『スコット・ピルグリム』のアニメシリーズを作り上げました! このアニメはユニバースを拡げるだけではない、、、とにかく見てほしいです。この壮大な新しい冒険のためにオリジナルキャスト全員を説得し、キャラクターの声を務めてもらうことができたことを、とてもうれしく思っています」と、喜びのコメントを寄せている。

上記のコメントにもあるように、映画の原作となったグラフィックノベル「スコット・ピルグリム」シリーズの著者ブライアン・リー・オマリーとベンデヴィッド・グラヴィンスキー(『Are You Afraid of the Dark?(原題)』『Happily (原題)』)は脚本のほか、製作総指揮、ショーランナーとしても本作に携わる。

ブライアンは「再び以前の仲間が団結しています!豪華キャストが、エドガー・ライトの呼びかけで一人残らず集結しました。さらに、サイエンスSARUが驚異的なアニメーションで率いてくれるのですから、この冒険のためにこれ以上の良いチームないでしょう」と、映画キャストたちの再集結や国際的に注目を集めるサイエンスSARUとのタッグに手応え十分。ファンの想像を超えるアニメシリーズの誕生を確信している様子だ。

『犬王』などの湯浅政明監督が創業者の一人であるサイエンスSARUは、20年10月よりNetflixと包括的業務提携している。今回、製作総指揮に名を連ねるサイエンスSARUのチェ・ウニョン氏は「スコット・ピルグリム、いよいよ発表! サイエンスSARU にとって今回の企画はいろいろな冒険があり良いチャレンジになったかと思います。アベル・ゴンゴラ監督をはじめ素晴らしいクリエーターやアニメーターが集まり、一緒に企画に取り組むことができたことをとてもうれしく思っております。みなさんにこの作品をお届けできることを楽しみにしております!」とコメントを寄せている。

■声優キャスト

マイケル・セラ:スコット・ピルグリム役

メアリー・エリザベス・ウィンステッド:ラモーナ・フラワース役

サティヤ・バーバー:マシュー・パテル役

キーラン・カルキン:ウォレス・ウェルズ役

クリス・エヴァンス:ルーカス・リー役

アナ・ケンドリック:ステイシー・ピルグリム役

ブリー・ラーソン:エンヴィ・アダムズ役

アリソン・ピル:キム・パイン役

オーブリー・プラザ:ジュリー・パワーズ役

ブランドン・ラウス:トッド・イングラム役

ジェイソン・シュワルツマン:ギデオン・グレイヴズ

ジョニー・シモンズ:ヤング・ニール役

マーク・ウェバー:スティーブン・スティルス役

メイ・ホイットマン:ロキシー役

エレン・ウォン:ナイブス・チャウ役

関連キーワード エンタメ総合