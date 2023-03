TOKYO FM/JFN『SCHOOL OF LOCK!』の新講師に決定したCRAZY COCO(右)と小森隼(左)

お笑い芸人・CRAZY COCOが、TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』(以下『SOL』 月~金 後10:00)で4月3日より教頭を担当することが、30日の同番組内で発表された。18年の歴史を持つ同番組で、初の女性教頭となり、こもり校長(GENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼)とともに番組を進行していく。

メインパーソナリティーが“校長”“教頭”、リスナーは“生徒”として2005年のスタート以降、16年にわたる歴史を誇る。2007年には、日本民間放送連盟主催による『第3回日本放送文化大賞』でラジオ番組部門グランプリ、09年には『第47回ギャラクシー賞』入賞、その後2回にわたって『ギャラクシー賞』ラジオ部門で推奨受賞を果たしている。

また、水曜パーソナリティー(講師)には、新たにSaucy Dogが就任。毎週水曜11時5分頃から「Saucy LOCKS!」を届けるが、Saucy Dog石原慎也は、「ゲストではなく講師として着任させて頂ける事となり、とても嬉しいです!生徒さんにも楽しんでもらえるような身近に感じる授業をしたいなぁと思ってます!!みなさん、ちゃんと登校(投稿)して下さい!!」と呼びかけた。

1986年9月6日生まれ。大阪府出身。大学卒業後、商社に入社するも、外資系航空会社のキャビンアテンダントに転職。退職後にさまざま職に就き、21年7月に新型コロナウイルスに感染したことで、なりたかった芸人を目指す。同年の「女芸人No.1決定戦 THE W」でアマチュアながら準決勝進出。吉本興業にスカウトされ22年3月に所属タレントに。YouTubeなどSNSでCAの経験を生かしたネタを披露し、100万回再生のネタも。

初めまして、SOL新教頭に就任致しました東京吉本2年目のCRAZY COCOと申します!TOKYO FMで約18年も続いている大看板番組での女性初の教頭。こんな光栄な事、後にも先にも無いです!就任が決まった時は、母と一緒にいたのですが、嬉しすぎて二人で熱くハグしながら回転しました!人生何があるかほんまにわからないですね。ラジオパーソナリティー経験ゼロのピン芸人に可能性を見つけて起用してくださったTOKYO FMさん、SOLスタッフのみなさん、そして売り込んでくれたマネージャー、本当にありがとうございます!良い意味で、私以上にだいぶクレイジーやと思います!笑。一年半前の今頃は、まだ東京で外国人就労サポートとして働いており、その期間にコロナ入院と言う辛い経験もしましたが、勇気を持ってエンターテイナーへの道に挑戦してよかったと実感しています。

「何事もまず挑戦してから考える。」「未来の自分に感謝されるように今一生懸命頑張る」をモットーに生きているのですが、SOL新教頭就任は、まさに自分の生き方が間違っていなかったと思えた瞬間でもありました。

ぺえ教頭が退任された後、こもり校長がしばらくお一人でやられていて、生徒の皆もそれに慣れて来たタイミングでの私の加入。もしかすると、こもり校長も生徒の皆も、最初はやりにくさや慣れないと感じる事もあるかもしれません。でも、「生徒の皆さんにどれだけ寄り添えるか」を第一に考えているのはこもり校長もSOLの職員も私も一緒です!それだけは信じて、聞いてくださると嬉しいです。校長が私にくれたアドバイスが「生徒第一!」。言葉を丁寧に紡いで、否定からは決して入らない校長の姿勢を実際にSOLで聞いていたので、とても説得力があるアドバイスでした!明るく弾ける笑顔で少年のようなイメージでしたが、実は「めっちゃ熱い漢(オトコ)やな!」と感じました!

前教頭のぺえさんからも、「うまくやろうなんて思わなくて良い。COCOさんらしく楽しむことを忘れないで。」と温かいアドバイスを頂き、本当に嬉しいです。こもり校長がこれまで経験して来たことと、私が経験してきたことを掛け合わせてより広い視野から生徒の皆さんに寄り添えるように頑張って行きます!!一度きりしかない人生、年齢を言い訳にせず、挑戦して行く姿で皆さんに勇気とパワー届けます!どうぞこれから、宜しくお願い致します!

いつもSCHOOL OF LOCK!を楽しんで下さっているリスナーの皆様本当にありがとうございます!SCHOOL OF LOCK!が始まって18年、今までたくさんの変化を重ねながら平日夜22時に毎日ラジオの中の学校としてやり続けてきて、僕がこの学校に来てから丸3年が経ちます!そして、この4月に新生活を迎える皆さんと共にSOLも新教頭、新講師を迎え新しい一歩を迎えます!この学校に新しい風が吹いて、また新たなリスナーの皆さんにお会い出来るのがものすごく楽しみです!皆さんと共に22時から24時毎日の最後を一緒に過ごさせて頂きながら皆さんの人生の1ページに寄り添える様に頑張りたいと思います!これから始まる新体制SCHOOL OF LOCK!を是非楽しんで頂ければ幸いです!!

