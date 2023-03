4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)の出場選手インタビューが30日に大阪市内で行われ、第9試合でヴガール・ケラモフと対戦する堀江圭功が、2日後に迫った試合への意気込みを語った。

堀江は2021年3月からRIZINに参戦し、同年11月の『RIZIN TRIGGER 1st』の中田大貴戦まで3連勝を記録していたが、右の拳の怪我により戦線離脱。今回のヴガール・ケラモフ戦が1年半ぶりの試合で、ここで快勝してフェザー級ベルト戦線を目指す。

試合展開について「自分は打撃で行きたい、あっちは組で行きたいという展開になるので、そこでの攻防が大きなポイントになる」と考えており、一本&KO負けのない頑丈なケラモフに対しても「自分のやるべきことをやったらフィニッシュできるイメージがある」と自信を見せる。

RIZINのオリジナルYouTube番組『RIZIN CONFESSIONS』の最新会では、堀江の素朴な人柄に迫った。一方で、根っからの酒好きで酔っ払いながらのインスタライブもファンから注目を集めている。今回の試合に向けては「平日は断酒」していたことを明かし、インスタライブは「もし(試合後に)自分が生きてたら」と笑顔を見せながらも、命がけで戦いに臨む覚悟を語った。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

