『RIZIN.41』でキム・ギョンピョと対戦する宇佐美正パトリック

4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)の出場選手インタビューが30日に大阪市内で行われ、第4試合でキム・ギョンピョと対戦する宇佐美正パトリックが、2日後に迫った試合への意気込みを語った。

宇佐美は昨年10月の『RIZIN.39』で初参戦すると佐々木信治に3ラウンドTKO勝利、大みそかの『RIZIN.40』では“ブラックパンサー”ベイノアには1ラウンドでKO勝利と連勝中。今回は韓国人ファイターのギョンピョとの対戦で3連勝し、ライト級ベルト戦線へのアピールを目指す。

試合展開について「自分の良いところの打撃を出し切る練習をしてきたので、それを試合で出したい。レベルの高い柔術の選手とも練習をやってきたし、どの距離でも倒せます。ワンショット・ワンキル」と全局面でのフィニッシュを狙う。

先日はツイッターで家族の写真をアップし「夢はデカく」とツイートし反響を呼んだ。その意図について「以前はまさか自分がこんなRIZINというデカい舞台で戦ってると思っていなかった。頑張れば夢を持てるし、自分から夢を与えられたらと思って。格闘技って個人スポーツと言う人もいるけど、僕は団体スポーツだと思っていて。チームで支え合っていかないと成長できないと思っているので、家族の写真をアップしました」と説明した。

今回は同じジムに所属する芦澤竜誠が、メインイベントで皇治と対戦するが「竜誠さんと一緒に勝って、次に向けた目標を一緒に作って頑張れたら」と、改めてチーム愛を語り、地元・大阪での試合にむけて「友だちも応援に来てくれるので興奮してます」と笑顔も見せた。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

◆チケット発売中/<ABEMA PPVにて全試合生中継>

