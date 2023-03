『RIZIN.41』で石司晃一と対戦する金太郎 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)の出場選手インタビューが30日に大阪市内で行われ、第5試合で石司晃一と対戦する金太郎が、2日後に迫った試合への意気込みを語った。

21年9月に井上直樹、同年大みそかに元谷友貴とバンタム級の実力者に連敗していた金太郎は、22年4月の倉本一真戦は直前でぎっくり腰になり試合が中止に。復帰戦となった9月の堀口恭司戦は2ラウンドに肩固めで敗れて3連敗となったが、堀口からパンチでダウンを奪うなど持ち味も存分に発揮した。

21年6月の伊藤空也戦以来の白星を目指す今回、RIZIN初参戦となるDEEP王者の石司を迎え撃つが「長いキャリアでDEEPのタイトルも持っている強敵」と警戒しながらも、「作戦もいろいろ組んできてるんで、みんなが面白いと見てられる試合になるんじゃないかなと思います」と語る。

前戦の堀口との試合では、パンチで堀口を倒すなど見せ場も作った。世界トップクラスの選手と戦ったことで「すごい経験になった」と振り返るが、「あの試合は理想とするスタイルの50%くらいしか見せられていない。今回は100%の理想形を見せたい」と、勝利とともに進化した姿も見せつけようと意気込む。

昨年大みそかの「RIZIN対ベラトール」の対抗戦で、ベラトール軍として来日したフアン・アーチュレッタと練習する貴重な機会があった。「海外のちょっと変わったスタイルも体感したので、こういう攻め方もあるのかと学んだ」と明かした。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

