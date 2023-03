『RIZIN.41』でカイル・アグォンと対戦する萩原京平 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)の出場選手インタビューが30日に大阪市内で行われ、第6試合でカイル・アグォンと対戦する萩原京平が、2日後に迫った試合への意気込みを語った。

萩原は昨年3月に弥益ドミネーター聡志、5月にクレベル・コイケ、そして9月に鈴木千裕とまさかの3連続一本負けを喫する不発の1年となった。再起をかけて、今回は実力者のカイルと対戦。フェザー級戦線への生き残りをかけて、まさに崖っぷちの戦いに挑む。

3連敗した直後は落ち込んだものの、すぐに前を向いて練習に取り組んできたが、練習メニューを見直して大学レスリング部の強豪選手とも肌を合わせてきた。その成果を「組みのスタミナや免疫、ディフェンスの部分も強化された」と明かし、「今回の試合では今までとは全く違った姿を見せます」と自信をのぞかせる。

フェザー級は現王者のクレベルを頂点に、朝倉未来、牛久絢太郎、斎藤裕、堀江圭功、ヴガール・ケラモフ、そして萩原と因縁のある平本蓮など、まさに群雄割拠の盛り上がりを見せている。そんな状況について「勝ち方によってこれから先もいろいろ変わってくる」と見据え、「地元で勝つところを見せたい。アイツはカッコいいと思われる内容で締めたい」と必勝を誓った。

毎回注目を集める入場コスチュームについても「今回もPHATRNKにカッコいいコスチュームを作ってもらったので、自分が花道から入場してくる瞬間から楽しみにしていて」とファンに予告した。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

