シンガー・ソングライターの3年ぶり通算4枚目のアルバム『&』(5月17日発売)のジャケット写真や曲順など収録内容詳細が30日、公開された。

今作のテーマ「二面性」「多様性」を「&(アンド)」という言葉で表したように、通常盤のジャケットは1枚画で表現した構図。初回限定盤は三方背ケースとCDとでジャケット写真が異なる仕様になっている。FC限定盤はBOXにアーティスト写真のアザーカットを採用し、CDもFC限定盤仕様とした。

さらに、新曲2曲のタイトルおよび曲順も公開。新曲「劣等感」「Bring it on」の2曲は、「光と影」「陰と陽」といった「表と裏」の側面をそれぞれに表現した対照的な楽曲。「劣等感」はプロデューサーに100回嘔吐氏を迎え、人には話せないような自分だけの葛藤を表現し、「Bring it on」は江口亮氏をプロデューサーに迎え、“何でもできる”という強い気持ちにさせるようなロックサウンドに仕上がっている。

豪華BOX仕様のファンクラブ限定盤には、昨年開催した『SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" at EX THEATER ROPPONGI』の模様が、ライブ本編のみならず、MCまで全編完全収録されることが決まった。ファンクラブ限定盤の予約受付は3月31日午後11時59分まで。

■山本彩 4thアルバム『&』収録内容

▼CD ※全形態共通

01.ドラマチックに乾杯

02.against

03.愛なんていらない

04.ぼくはおもちゃ

05.ゼロ ユニバース

06.yonder

07あいまって。

08.劣等感

09.ラメント

10.oasis

11.Don’t hold me back

12.Bring it on

▼初回限定盤特典

【Music Video Clips】

・ゼロ ユニバース

・against

・ドラマチックに乾杯

・yonder -Lyric Video-

・Don’t hold me back

・Don’t hold me back -Dance Performance Video-

・あいまって。-Lyric Video-

・Bring it on

・Behind the Scenes of “&”(新曲レコーディング風景/ジャケット写真撮影/Music Video撮影などのメイキング映像)

▼FC限定盤特典

・SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" at EX THEATER ROPPONGI 2022.12.27

※SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" at EX THEATER ROPPONGIのライブ映像を全編完全収録

01. ドラマチックに乾杯

02. Let’s go crazy

03. TRUE BLUE

04. against

05. 夢の声

06. ラメント

07. あいまって。

08. 雪恋

09. ゆびきり

10. 風の日

11. Don’t hold me back

12. 喝采

13. Are you ready?

en1. Larimar

en2. レインボーローズ

・Documentary of SAYAKA YAMAMOTO 2022-2023

昨年8月に活動復帰として行われた SAYAKA YAMAMOTO SPECIAL LIVE STREAMINGから、昨年末のSAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" に密着したオフィシャルドキュメンタリー&独占インタビュー収録

・Exclusive Photo Book -Album "&" and SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now"-

アルバム「&」フォトセッション / SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" ライブフォト

・FC盤限定購入者特典「クリアシート(スマホサイズ)」

