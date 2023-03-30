『ツルネ』イベント9月開催で追加出演者に矢野奨吾・石川界人・小野賢章・福山潤・浅沼晋太郎
2023年3月30日 12時00分 (3月30日 13時05分更新)
29日夜に最終回を迎えたTVアニメ『ツルネ －つながりの一射－』のスペシャルイベントが、9月3日なかのZERO大ホールにて昼の部と夜の部の2部制で開催されることが決定した。
すでに発表されていた出演者の鳴宮湊役・上村祐翔、竹早静弥役・市川蒼、山之内遼平役・鈴木崚汰に加え、矢野奨吾(如月七緒役)、石川界人(小野木海斗役)、小野賢章(藤原愁役)、福山潤(二階堂永亮役)、浅沼晋太郎(滝川雅貴役)が追加出演することも発表された。
■『ツルネ －つながりの一射－』スペシャルイベント＜あまつ星祭り＞
http://tsurune.com/special/event/
【日時】2023年9月3日(日)
昼の部：開場13時15分 ／ 開演14時00分
夜の部：開場17時15分 ／ 開演18時00分
【会場】なかのZERO 大ホール（東京都中野区中野2-9-7）
http://tsurune.com/special/event/
【日時】2023年9月3日(日)
昼の部：開場13時15分 ／ 開演14時00分
夜の部：開場17時15分 ／ 開演18時00分
【会場】なかのZERO 大ホール（東京都中野区中野2-9-7）
【出演】上村祐翔(鳴宮 湊役)／市川 蒼(竹早静弥役)／鈴木崚汰(山之内遼平役)／矢野奨吾(如月七緒役)／石川界人(小野木海斗役)／小野賢章(藤原 愁役)／福山 潤(二階堂永亮役) ／浅沼晋太郎(滝川雅貴役)
★「昼の部」の優先販売申込券は『ツルネ ―つながりの一射―』Blu-ray&DVD第一巻、「夜の部」の優先販売申込券は第二巻に封入。
【動画】神作画の『鬼滅の刃』3期PV！大胆ボディの蜜璃＆上弦の鬼が集結
【動画】おろ？神作画でキャラボイス付き！公開された『るろうに剣心』新作PV
【動画】神作画でキャラ声付き！公開されたアニメ『薬屋のひとりごと』PV
【動画】迫力がヤバイ！公開された『怪獣8号』アニメPV
【画像】『ゴブリンスレイヤー』第2期！キュートな妖精弓手＆女神官＆受付嬢たち
【動画】おろ？神作画でキャラボイス付き！公開された『るろうに剣心』新作PV
【動画】神作画でキャラ声付き！公開されたアニメ『薬屋のひとりごと』PV
【動画】迫力がヤバイ！公開された『怪獣8号』アニメPV
【画像】『ゴブリンスレイヤー』第2期！キュートな妖精弓手＆女神官＆受付嬢たち
おすすめ情報