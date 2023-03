King & Prince『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』(ユニバーサル ミュージック/2023年3月22日発売)

King & Princeの最新映像作品『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』が、2023年3月30日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」ともに初登場1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でも1位となり、「映像3部門」同時1位を達成した。

本作の初週売上は、DVD:20.5万枚、BD:32.3万枚、合計:52.8万枚。King & Princeにとっては、これで6作連続・通算6作目となる「映像3部門」同時1位となり、「1st音楽映像作品からの映像3部門同時1位連続獲得作品数」記録【※1】を、歴代1位タイから歴代単独1位とした。

また、「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、前作『King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~』(2023/1/30付)が、初週の合計売上62.0万枚で1位を獲得。これに続いて、2作連続で初週の合計売上50万枚超えを達成したのは、嵐の『ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism』(2016/9/5付)、『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』(2017/6/12付)以来5年10ヵ月ぶりで、史上2組目【※2】となった。

本作は、2022/7/11付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『Made in』を引っ提げ、2022年7月より全国7都市にて行われたアリーナツアー『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』の横浜アリーナ公演の様子が収められた映像作品。本編では、2018/6/4付「オリコン週間シングルランキング」初週売上57.7万枚で1位を獲得し、その後もセールスを重ね続け、2023/4/3付現在、累積売上は83.9万枚となっている「シンデレラガール」や、「ichiban」、「恋降る月夜に君想ふ」などの人気楽曲が計31曲披露されている。

【※1】「ミュージックDVD・BDランキング」が2013/10/14付から集計開始のため、「映像3部門」にまつわる記録は同日付よりスタート

【※2】嵐は『ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism』(2016/9/5付)から『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』(2022/1/10付)まで「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、7作連続初週売上50万枚超えを記録

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2023/4/3付:集計期間:2023年3月20日~3月26日)>

