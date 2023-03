中国の人気オーディション番組『創造営2021』から誕生した11人組グローバルグループ「INTO1」(イントゥーワン)が、今年4月末での解散を前に、グループとして初来日することが決定した。4月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYでミニライブイベント『FANMEETING』を昼夜2回行い、ステージパフォーマンスを披露する。

中国版『PRODUCE 101』の『創造営2021』発のINTO1は、リュウ・ユ、サンタ、リキマル、ミカ、ナイン、リン・モ、ボー・ユエン、ジャン・ジャーユエン、パトリック、ジョウ・クーユ、リュウ・ジャンからなる11人組で、中国人6人、日本人3人、タイ人2人で構成。デビュー時に活動期間が2年間と定められており、今年4月末の解散が予定されている。

日本ではこれまで、昨年4月~7月にかけてデビュー1周年のポップアップイベント『INTO1’S WONDERLAND 1ST ANNIVERSARY EXHIBITION』を全国4ヶ所のマルイ(新宿、神戸、博多、有楽町)で開催。同11月には海外初のオンラインサイン会『INTO THE CLOUDS Web Meet Up for Japan』が行われたが、日本のINTO1ファン(通称INsider/インサイダー)の要望を受け、活動の集大成として、INTO1卒業記念イベント『INTO1 “GROWN UP” FANMEETING&EXHIBITION IN TOKYO』の開催が決定した。

4月6日から東京・渋谷モディおよび有楽町マルイでポップアップイベント『EXHIBITION』をスタート。2年間の活動のハイライトを写真などで振り返るほか、メンバー全員のスタンディパネルや直筆回答したアンケート、サイングッズの展示、本イベントに向けたオリジナルグッズの販売も予定されている。

4月7日にGARDEN新木場FACTORYで開催されるミニライブイベント『FANMEETING』は、昼夜それぞれ1.5時間の中で7曲以上をパフォーマンス予定(変更の可能性あり)。ゲーム、トークショーのほか、公演後には事前の抽選チケット当選者向けのサイン会も予定されている。

■『INTO1 “GROWN UP” FANMEETING & EXHIBITION IN TOKYO』

▼FANMEETING

日程:4月7日(金)

会場:東京・GARDEN 新木場 FACTORY

時間:【DAYTIME】午後0時30分開場/午後1時30分開演 【EVENING】午後5時30分開場/午後6時30分開演

▼EXHIBITION

・渋谷モディ 7Fイベントスペース

期間:4月6日(木)~4月16日(日)

時間:午前11時~午後7時(最終日は午後6時まで)

・有楽町マルイ 7Fイベントスペース

期間:4月6日(木)~4月30日(日)

時間:午前11時~午後7時(最終日は午後6時まで)

関連キーワード 音楽