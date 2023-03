4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)のメインイベントで芦澤竜誠と対戦する皇治の特別番組『芦澤竜誠と行くぶらり喧嘩旅 皇治と喧嘩旅編』が、29日にABEMAとYouTube「ABEMA格闘【公式】」チャンネルで公開された。

『ぶらり喧嘩旅』は皇治と対戦する芦澤のレギュラー番組で、とにかくなんでも噛み付く男・芦澤が日本全国のみならず世界を巡る旅に出かけ、芦澤に文句が言える唯一の天敵であるテレビプロデューサーのマッコイ斎藤氏が、芦澤に何かを伝えようとする“旅番組”。今回は芦澤と対戦する皇治を迎えた特別編となる。

番組冒頭、皇治のもとにABEMAの瀧山あかねアナとタレントの希島あいりが皇治のジムに行く予定だったが、マッコイ氏も同行してくると、皇治は「なんでマッコイさんいるんですかぁ」といきなりボヤキ。皇治は芦澤の番組と同じ企画に難色を示すも、美女とのデートに釣られてロケを渋々OKした。

豪華なリムジンで出発した一行だが、皇治は20歳以上も年上のマッコイ氏に対して「シャンパン入れて」と要求し、「ホンマはいい人に見えてむちゃくちゃ悪い人」とイジるなどやりたい放題。芦澤のために皇治の弱点を探そうとしたマッコイ氏もタジタジになっていた。

さらに、目的地のレストランに到着しても「マッコイ皿持ってきて」とカメラを忘れて美女とイチャつく皇治に、マッコイ氏も「なんやねんお前」とツッコミ。それでも皇治が自身の格闘家としてのスタンスやエンターテインメントについて語り始めると、「褒めたいところがある」と対戦が目前に迫っている芦澤について“感謝”していることも明かした。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

◆チケット発売中/<ABEMA PPVにて全試合生中継>

関連キーワード その他