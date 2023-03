ソロデビュー10周年を記念したコンサートで熱唱する中山優馬





歌手で俳優の中山優馬(29)が29日、東京・EXシアター六本木でソロ10周年ベスト盤「THE BEST and BEYOND」を引っ提げた全国ツアー(3都市6公演)のファイナルを昼夜2公演で開催した。2012年10月31日にシングル「Missing Piece」でソロデビュー。コンサートの開催は15年の東名阪ツアー以来8年ぶりとなる。20代最後の年にドラマや舞台で培った歌唱力・表現力・ダンスを余すところなく披露した。

暗転したステージにピアノ演奏が鳴り響く。8年前のツアーの本編ラストで披露した思い入れ深い楽曲「In The Name of LOVE」をピアノで弾き語りする中山がスポットライトに照らされて登場すると、大きな拍手が鳴り響いた。

「8年ぶりっていうのをステージではちょっとした笑い話にしていますが、本当はすごくありがたい話。正直もうライブはできないかなって思っていたので」

昼公演を終えた中山の口から本音が飛び出した。09年の「中山優馬 w/B.I.Shadow」に始まり、「NYC boys」「NYC」と自身を中心としたユニットが結成されたが、いずれも活動休止。中山自身も15年のツアーをラストに、舞台を中心に役者としてスキルを磨いてきた。しかしソロデビュー10周年の節目に、新曲を含むベスト盤の制作が実現し、ファンに直接届ける機会が与えられた。

「8年間、音楽活動からは離れていましたけど、ミュージカルで音楽に触れていたし、歌の勉強はすごくしていた。自分の技術が落ちているとは思っていなかったので、(音楽活動に)戻ってきたというイメージはあまりなくて。この期間はあって良かったと思います」

今回のツアーでは、10年の舞台「PLAYZONE 2010~ROAD TO PLAYZONE~」で共演し、それまで苦手だったダンスの楽しさを教えてくれた先輩・屋良朝幸(40)に振り付けを含む全面プロデュースを依頼。「Fruit」では女性ダンサーと妖艶(ようえん)に絡み合う新たなオトナの一面をのぞかせた。

後半では小鯛詩恩(18)や千井野空翔(16)らジャニーズJr.6人を従えて「よく遊びよく学べ」「NYC」などNYC boys/NYCの楽曲をメドレー形式でライブ初披露。「懐かしい!」と言いながらJr.たちと肩を並べた中山は「1人で歌ってみると、わんぱくな曲で楽しいですね」とニッコリ。今後については「ライブがあるのか舞台があるのか映画があるのか分からないですけど、自分のやりたい表現の道を進んでいきたい」と決意表明した。

取材陣から、山田涼(29)と知念侑李(29)とともにNYCとしての再結集の可能性について問われると「NYCは解散していませんからね。お客さんが喜んでくれるなら、そういう機会があればいいなと思います」と色気を見せた。

◇WBCの盛り上がり受けジャニーズ野球復活?

○…中山は06年に12歳でジャニーズ事務所に入所。小学校1年生の時から軟式野球のチームに所属し、二塁手を務めていたことから、08年4月に野球を題材にしたNHKドラマ「バッテリー」でドラマ初出演&初主演を飾った。

もちろん、侍ジャパンが3大会ぶりに王座を奪還した第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は全試合をテレビまたはネットで観戦。「吉田正尚選手と近藤健介選手、今永昇太投手と同い年の世代なので、同世代の活躍はすごいと思います。キャンプインからチームワークに勇気をもらいました」と語った。

かつて東京ドームではジャニーズ所属タレントによる野球大会が開催され、中山も参加していた。今年は17年ぶりにジャニーズの成人式イベントも復活し、WBCで野球が盛り上がっただけに「またやりたい? そうですね」と前向き。「僕が旗振り役だと弱くないですか? でも世の中のためになって、楽しいイベントがあるならぜひ参加したい」と語った。