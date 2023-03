今週(2023. 3/17~3/23)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で1.1%増となった。TOP100の初登場作は16作(先週13作)となった。

今週初登場で1位となったのは、松本梨香「めざせポケモンマスター -with my friends-」(視聴回数540.6万回)。1997年4月より放送開始され、国内のみならず世界中から愛され続けているTVアニメ「ポケットモンスター」シリーズ。同曲は今年1月からスタートした主人公・サトシとピカチュウの物語の最終章「めざせポケモンマスター」編のオープニングテーマだ。そのサトシの声を務める声優の松本梨香が、このほどYouTubeの人気チャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。ピカチュウらポケモンが見守る中、バンドにエレキバイオリンやコーラスなどを加えた特別な編成の生演奏により、同曲をのびやかにパワフルに歌い上げた。3月24日に最終回を迎えたTVアニメは、懐かしい仲間やポケモンたちがサプライズ登場する粋な演出もあり、感動的な幕締めとなった。

4位(先週17位)に上昇したのは、4人組ダンスパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズ「オトナブルー (short ver.)」(同337.9万回)。視聴回数は先週の約1.7倍に伸長し、首位を射程圏内に捉えた。22年のテレビ歌唱がきっかけで、楽曲の振り付けにある、首を横にスライドさせる“首振りダンス”がTiKToKで大流行。昭和のノスタルジーを感じさせるミュージックビデオ(MV)も注目を集めている。4月30日にZepp Osaka Bayside、5月1、2日にZepp Shinjuku (TOKYO)でワンマンライブを実施。5月後半には、所属レーベル・88Risingが主催する、アジア系アーティストを中心とした音楽フェス『Head In The Clouds New York Music & Arts Festival 』への出演が決まっている。

5位に初登場したのは、BTSのメンバー・Jiminの「Set Me Free Pt.2」(同328.6万回)。 BTSメンバーのソロデビューはJ-HOPE、JIN、RMに続き4人目となる。3月24日リリースの初ソロアルバム『FACE』の収録曲で、押し寄せる多様な感情から自由になり、前に進むという意志が込められているという。イントロから壮大なオーケストラサウンドと合唱を響かせる本作のMVも、そんな思いを体現。円形構造の空間の中でJIMINと数十人のダンサーによるパワフルな群舞が繰り広げられ、観るものを圧倒する内容に仕上がっている。ちなみに、CDアルバム『'FACE'』は初週22.5万枚を売り上げ、4/3付の週間アルバムランキングで初登場1位を獲得している。

