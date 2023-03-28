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ポルトガルの３両も引き渡し　レオパルト２戦車

2023年3月28日 21時26分 (3月28日 21時54分更新)
　ドイツ製主力戦車レオパルト２＝２０１１年９月、ドイツ・ミュンスター（ＡＰ＝共同）

　ドイツ製主力戦車レオパルト２＝２０１１年９月、ドイツ・ミュンスター（ＡＰ＝共同）

　【ロンドン共同】ポルトガル国防省は２７日、供与を表明していたドイツ製主力戦車「レオパルト２」３両を既にウクライナ側に引き渡したとツイッターで明らかにした。投稿では「ロシアの違法な侵攻に対するウクライナの抵抗を引き続き支援する」と強調した。

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