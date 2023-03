「STARBUCKS×PEANUTSコラボレーション#2」からスヌーピーを表現したフラペチーノが登場 (C)oricon ME inc.

スターバックスコーヒー(スタバ)では、29日よりPEANUTSの人気キャラクターとコラボしたドリンク3種が登場する。スヌーピー、サリー・ブラウン、チャーリー・ブラウンの個性を表現したドリンクは、どれもこだわりの一品。SNSでも「見た目もかわいい」「全種類制覇したい!」と大きな話題なっているコラボドリンクを、発売前に飲んでみた。

■スヌーピー気分でデザートフラペを堪能! シンプルだからカスタマイズも楽しめそう

まずは、ブラック×ホワイトでスヌーピーとお揃いのビジュアルがかわいらしい『スヌーピー バニラクリーム フラペチーノwithクラッシュクッキー』。スヌーピーの大好物である、クッキーとアイスクリームを使ったシンプルな作りで、ベースはスタバで定番の「バニラクリームフラペチーノ」。そこへクラッシュしたブラックココアクッキーをたっぷりトッピングしている。

ブラックココアクッキーなので甘すぎず、バニラクリームの味わいと程よくマッチ。クッキーの香ばしさとサクサク食感も相まって、デザート感を堪能できる1杯だ。シンプルなので、カスタマイズを幅広く楽しめるのも嬉しいポイント。Tallサイズのみ660円。

■遊び心満載! チャーリー・ブラウンの“ぐるぐる”をソースで表現

ホットとアイスで展開するのは『サリー・ブラウン オーツミルク カフェモカwithチョコレート プレッツェル』。オーツミルクベースのカフェモカに、ホイップ&チョコレートソース、そして細かく砕いたプレッツェルをトッピング。オーツミルクのやさしい味わいに、ふわふわのホイップと甘いチョコレート、そして食感が楽しいプレッツェルがプラスされたこだわりの一杯。ホット、アイスともにTallサイズのみ590円。

そして『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウンシュガー』は、見た目から楽しめるかわいらしさが魅力。カプチーノベースに、ブラウンシュガーとキャラメルソースをプラス。キャラメルソースで描かれた“ぐるぐる”のうずまきは、チャーリー・ブラウンのくるんとした前髪と、ぐるぐるの頭の中を表現している。甘いソースとブラウンシュガーが、カプチーノにアクセントを加え、ふんわりした味わいに。Tallのみ500円。

さらに、ホイップたっぷりの『スヌーピー アメリカンワッフル with クラッシュ クッキー』や、『サリー・ブラウン アメリカンワッフル with キャラメル プレッツェル』(ともに400円)など、限定スイーツも同日発売。ドリンクとあわせて、キャラクターの世界観を楽しみたい。

また、店頭にはフォトスポットが登場。PEANUTSの仲間が描かれたカラフルなスタンドには、「HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.」「HAPPINESS IS TREATING YOURSELF ANYTIME.」「HAPPINESS IS CHALLENGING YOURSELF.」など、“しあわせ”についてのメッセージも。回転式で好きな絵柄を選べるスタンドとなっており、ドリンクを置いての撮影が可能。

3商品とも、3月29日から一部を除く全国のスターバックス店舗で発売する(なくなり次第終了、すべて税込・店内利用価格)。

