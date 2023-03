『RIZIN.41』で進撃の祐基と対戦する木村“ケルベロス”颯太(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第20回は、『RIZIN.41』にて66.5キロ契約のキックボクシングルールで進撃の祐基と対戦する木村“ケルベロス”颯太。RIZIN初参戦となる今大会でDEEP☆KICK王者の強さを見せつけ、再び連勝街道を突き進みたい。

■木村“ケルベロス”颯太 基本データ

名前:木村“ケルベロス”颯太

出身地:日本 大阪府

生年月日:2000年10月20日

身長:180cm

体重:66.5kg

所属:NJKF心将塾

Twitter:@10Cerberus

■プロフィール

第3代DEEP☆KICK -65kg王者。約5年間の空手経験を持ち、キックボクシング転向後はアマチュア大会で100戦以上を経験。プロデビュー戦となった2016年10月のNJKFで谷元聖也相手に判定勝利を飾り、NJKFやDEEP☆KICK、RISEなどを主戦場にこれまでにプロ戦績は16戦11勝4敗1分と大きく勝ち越している(23年2月現在)。

21年11月には憂也が長らく保持していたDEEP☆KICK -65kgのベルトを返上した為、同級の王座決定トーナメントで準決勝を勝ち上がってきた中澤友とベルトを賭けて対戦。1Rからお互いにダウンを奪い合う熱戦を繰り広げ王者に輝いた。22年2月のRISE FIGHT CLUBで山口侑馬とのオープンフィンガーグローブマッチを制すると、5月のRISEでは麻火佑太郎から二度ダウンを奪い判定勝利を収めた。しかし、DEEP☆KICK王者対決となった7月のRISEで63kg級王者のKENTAと対戦するとお互いに王者の意地を見せフルラウンド闘い抜いたが、僅差の判定で敗れ連勝ストップとなった。

再起戦となった12月のDEEP☆KICKで3大タイトルマッチの大トリを務め、挑戦者の竹内皇貴から2Rにダウンを奪いマットに沈め、防衛に成功した。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

