『RIZIN.41』で木村“ケルベロス”颯太と対戦する進撃の祐基(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第19回は、『RIZIN.41』にて66.5キロ契約のキックボクシングルールで木村“ケルベロス”颯太と対戦する進撃の祐基。その長身から放たれる重いパンチと飛び膝蹴りを武器に憧れのRIZINの舞台で勝利を掴みたい

■進撃の祐基 基本データ

名前:進撃の祐基

出身地:日本 京都府

生年月日:1996年11月19日

身長:183cm

体重:66.5kg

所属:亀岡キックボクシングジム

Twitter:@Shingeki_Yuki68

■プロフィール

幼少の頃にテレビで見たヒーローものに憧れ、小学生より極真空手を習い始める。中学生にあがるときに両親の離婚がきっかけで一時は空手から離れ、高校に入学してすぐに事件を起こしてしまい少年院送りに。しかし、その少年院生活で今後のことを考えた時に空手に未練を感じ、出所後に再び道場に戻り空手を習い始める。

その一年後に師範のつながりでキックボクシングジムに出稽古をしたことがきっかけでキックボクシングに転向。アマチュア大会で経験を積み、デビュー戦となった2018年11月のMA日本キックボクシングで元日本ランカー2位の選手に敗れ挫折を味わうが、それ以降は5連勝を飾り、現在までに9戦6勝3敗の戦績を残し、DEEP☆KICK 70kg級ランキング1位にランクインしている。(23年2月現在)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

