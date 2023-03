『RIZIN.41』で駿と対戦する元氣(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第18回は、『RIZIN.41』にて61キロ契約のキックボクシングルールで駿と対戦する元氣。RIZIN2戦目となる今回はベテランの意地を見せつけ勝利を掴みたい。

■元氣 基本データ

名前:元氣

出身地:日本 大阪府

生年月日:1986年4月8日

身長:175cm

リーチ:174cm (69inc)

体重:61.0kg

所属:楠誠会館

Twitter:@motoking1010

■プロフィール

幼少の頃より空手、拳法、柔道、キックボクシング、ボクシングを学ぶ。一時はプロボクサーの道を志したこともあったが、怪我で断念しキックボクシングに専心するようになる。空手は三段の腕前で、元武林大会日本代表に選出されるなどの実績を残す。それもあってファイトスタイルは、ボクシング、空手、キックボクシングを融合させたオリジナルスタイルだ。

対戦相手によってその戦い方を変えることを身上としており、特にステップワークを駆使したパンチテクニックには定評があり、大阪を代表するベテランファイターとして活躍。19年には麻原将平とHOOST CUPで激闘を繰り広げ、2020年にはキックボクシング40戦目となる試合でNJKFトップコンテンダーのHIRO・YAMATOと対戦。ヒジ・組ヒザありのHIROが得意とするルールながら、判定で若いHIROを振り切り見事白星を奪取した。

「勝ち負けは大事だが、戦う楽しさやギリギリでのスリルを楽しみながら戦っている」と断言する通り、テクニックだけでなく殴り合い上等の度胸も持ち合わせている。RIZIN初参戦となった22年3月大会ではSBの笠原友希の膝蹴りで無念のTKO負けとなった。

■RIZIN戦績

・2022.03.20 RIZIN.34

LOSE vs 笠原友希 1R 2分24秒 TKO(レフェリーストップ)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

