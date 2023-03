『RIZIN.41』で元氣と対戦する駿(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第17回は、『RIZIN.41』にて61キロ契約のキックボクシングルールで元氣と対戦する駿。1年ぶりとなるRIZINでの2戦目も、スリリングな試合内容に期待が集まる。

■駿 基本データ

名前:駿

出身地:日本 大阪府

生年月日:1995年1月23日

身長:175cm

リーチ:170.5cm (67inc)

体重:61.0kg

所属:Reborn Kickboxing Gym

■プロフィール

学生時代はラグビーに親しんだが、19歳の頃にてテレビ番組『アメトーーク』の「格闘技やってる芸人」を見て、格闘技を始めてみようと思い立つ。練習を重ねキックのアマチュア大会に出場するようになると10戦7勝の好成績を残し、プロの道へ。現在はプロ17戦8勝9敗6KOで、DEEP☆KICK -60kg 4位にランクされている(23年2月現在)。

2018年7月にはキム・ミンファンから判定勝利を奪い、同年12月には鈴木裕也を、翌19年1月にはユウジを共に1ラウンドでKOで沈めるなど活躍。20年7月には元義明を1ラウンドKOで葬ると、同年9月には以前判定で敗れた佐藤亮に判定勝利を挙げ、リベンジを果たした。12月にはRISEで大活躍する天才・原口健飛率いるFASCINATE FIGHT TEAMで研鑽を積み、谷岡祐樹のもつベルトに挑戦するも、KOで敗れベルト奪取には至らなかった。RIZIN初参戦となった22年3月の大阪大会のオープニングファイトで3度目の対戦となった佐藤亮から1Rにダウンを奪い勝利を挙げた。

■RIZIN戦績

・2022.03.20 RIZIN.34

WIN vs 佐藤亮 1R 2分15秒 TKO(レフェリーストップ)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

